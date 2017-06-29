Якутск отпраздновал День молодежи

Ежегодно 27 июня в России отмечается День российской молодежи. В этот день по всей стране проведены множество мероприятий и акций, посвященных этой знаменательной дате. Город Якутск тоже не остался в стороне.

27 июня на площади Орджоникидзе состоялся развлекательный концерт для жителей и гостей столицы, посвященный Дню молодежи. Организаторами выступили Окружная администрация города Якутска и Управление молодежи и семейной политики.

Специальными гостями мероприятия стали музыкальная группа «Snow Voice», танцевальные коллективы «Автобус радости», «Wide Lake», группа «22 БОКС» и многие другие творческие и общественные объединения Якутска. Желающих присоединиться к огромному движению молодежи было огромное множество.

Начальник Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска Виктор Говоров поздравил всех горожан с наступившим праздником энергии и молодости.

«Благодаря молодежи строится наше будущее. Вкладывая усилия в их развитие сейчас – мы обеспечиваем нашей республике дальнейшее благополучие. Ведь наша молодежь нацелена только расти и развиваться!» — отметил Виктор Николаевич.

В конце мероприятия среди зрителей был проведен розыгрыш, главным призом которого стал подарочный сертификат от тату-салона «Cold Inc». Счастливые обладатели призов остались довольны не только концертом, но и выигранными подарками.