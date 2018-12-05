Якутск отметит праздник карася

В Якутске пройдет народный праздник, посвященный карасю.

8 декабря 2018 года в ТЦ «Кружало» состоится народный праздник, посвященный рыбной ловле карася под названием «Оо, собо барахсан!».

Данное мероприятие проводится с 2010 года по инициативе Общества охотников и рыболовов РС(Я) и является одним из общественно значимых событий в республике. Главной задачей праздника является пропаганда бережного отношения к природе, этики и культуры охоты и рыболовства, а также поднятие имиджа рыбака, как носителя национальных традиций, культурной охоты и рыбалки, стимулирование развития охотничьего и рыболовного туризма.

В программе мероприятия будет организована выставка-ярмарка народных умельцев декоративно-прикладного искусства, кузнецов, продажа рыбной продукции, традиционный обряд, различные конкурсы, аукционы и праздничный концерт.