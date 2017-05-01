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1 мая 2017, 15:46
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Якутск отмечает праздник Весны и Труда

В первомайской демонстрации общественности и трудовых коллективов, посвященной празднику Весны и Труда, 1 мая 2017 года приняли участие народные депутаты республики во главе со спикером Ил Тумэна Александром ЖИРКОВЫМ и сотрудники аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков, поздравляя от имени Государственного Собрания Ил (Тумэн) Республики Саха (Якутия) жителей и гостей столицы республики с одним из самых любимых народом праздников, сказал: «Этот праздник связывает все поколения нашей страны. Первомай – это праздник наших дедов, родителей, это праздник нашего детства, юности, это праздник наших детей, внуков, правнуков. Первомай объединяет все народы нашей великой страны, независимо от национальности, возраста, вероисповедания, от взглядов на общественную и политическую жизнь. Первомай символизирует возрождение, созидание, пробуждение всего живого, которое тянется к лучшему будущему».

Александр Жирков от имени Государственного Собрания (Ил Тумэна) пожелал якутянам: «Пусть праздник будет в каждом доме, пусть достижения и победы сопровождают ваш труд, пусть успех сопутствует всем жителям нашей любимой северной республики!».

В своем выступлении Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай ДЕГТЯРЕВ отметил: «Сегодня, выражая солидарность со всей страной, с нашей любимой родиной, в республике проходят профсоюзные акции за достойный труд, достойную заработную плату и достойную жизнь. Только, благодаря созидательному труду, можно добиться всего самого наилучшего, благосостояния нашего населения. Уверен, что только социальная направленность и поддержка человека труда развивают республику, страну. Отрадно, что 26 апреля после продолжительных переговоров подписано трехстороннее соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами».

Председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) Александр КИМ-КИМЭН сказал: “Этот год знаменателен тем, что мы отмечаем 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие образования ЯАССР и 25-летие Конституции Республики Саха (Якутия). Я призываю всех якутян плодотворно трудиться, чтобы достойно встретить 100-летие нашей республики!”.

От имени тружеников Якутии птичница АО «Якутская птицефабрика» Любовь ВЛАСОВА пожелала всем оптимизма, целеустремленности, исполнения всех намеченных планов во благо развития республики и сказала: «Сегодня в этот торжественный день мы гордо отмечаем, что наш коллектив вносит достойный вклад в осуществление выполнения продовольственной программы. Мы – большой коллектив, благодаря самоотверженному труду всех работников, достигли высоких производственных показателей».

С поздравительными речами к участникам мероприятия обратились глава Окружной администрации Городского округа «Город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ, учительница школы №26, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов республики Ирина БУРЦЕВА, начальник штабов студенческих отрядов СВФУ имени М.К. Аммосова Айсен СОЛОВЬЕВ, начальник лаборатории Якутской нефтебазы Эльмера ШЕЙХРАМОВА, заведующий российско-германской лаборатории биологического мониторинга Руслан ГОРОДНИЧЕВ, заместитель директора по учебно-производственной работе Якутского автодорожного техникума Тимофей КОНОНОВ и другие.

В этот праздничный день в городе Якутске и пригородах проводятся различные мероприятия. Традиционно после демонстрации на площади Дружбы жителей и гостей столицы республики в едином кругу объединяет осуохай. В парке культуры и отдыха проходит народное гулянье. На площади Ленина состоятся праздничная программа «Ай, ыллаа, Күөх Маай!» вокальной студии Федота Соловьева, конкурс детских рисунков «Мы рисуем май!», молодежная праздничная программа с участием талантливой молодежи «Мы встречаем май!», праздничный концерт артистов Государственного театра эстрады РС(Я) «Здравствуй, месяц май!».

С праздником Первого мая! Да здравствуют Мир, Труд, Май!

подробнее на сайте:  http://iltumen.ru/content/yakutsk-otmechaet-prazdnik-vesny-i-truda

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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