Якутск окутал дым от лесных пожаров

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РС(Я), дым в Якутск занесло от пожаров в вилюйской группе улусов и в Красноярском крае.

Задымление связано с увеличением площадей пожаров на границе с соседними субъектами, а также зафиксированными термическими аномалиями в зонах контроля в самой республике. В настоящее время большинство крупных лесных пожаров на труднодоступных и удаленных территориях имеются в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском районах, — сообщает ведомство.

Угроза перехода огня на населенные пункты и объекты экономики отсутствует, подведомственными подразделениями Департамента по лесным отношениям ведется постоянный мониторинг термоточек с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Отметим, что пожары возникли вследствие грозовой активности.

По оперативным данным на утро 31 июля в республике ведутся работы по тушению 5 лесных пожаров на общей площади 37 045 га, из них:

— действующих 1: в Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 540 га.

— локализованы 4: в Горном районе 2 пожара на общей площади 24 485 га, Намском районе 1 пожар на общей площади 12 000 га, Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 20 га.

Всего в тушении задействовано 294 человек, в том числе 247 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны, 37 работников службы наземной охраны лесов и 10 привлеченных из числа местного населения. Задействовано 20 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона 2018 года проведены работы по тушению 164 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 105 710,79 га.

В республике действует ЧС в лесах регионального характера.