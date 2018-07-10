Якутск на старте Международных интеллектуальных игр

Под куполом ЦСП «Триумф» 9 июля на торжественное открытие I Международных интеллектуальных игр собрались одни из самых одаренных детей на планете.

В форуме принимают участие представители 34-х стран мира. На игры съехались более 700 ребят, 170 иностранцев, около сотни – гости из России.

На торжественном открытии Международных интеллектуальных игр в Якутске участников поздравили исполняющий обязанности председателя правительства РС(Я) Владимир Солодов, Государственный советник РС(Я), первый президент РС(Я) Михаил Николаев, профессор Национального университета Сингапура, Наньянгского технологического университета, президент международной Азиатской Олимпиады по физике, председатель программного комитета Международных интеллектуальных игр ЛеонгЧуанКвек, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, и другие публичные деятели Якутии.

По мнению председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова, проведение таких масштабных мероприятий нужно не только Якутии, но и всему миру:

— Организация такого масштабного события как Международные интеллектуальные игры на территории Якутии не только развивает нашу инфраструктуру и открывает двери для иностранных гостей, но и создает площадку для развития юных дарований, которые еще с детства проявили интерес к науке. Это очень важно — поддерживать молодые таланты, чтобы в будущем они полноценно проявили себя и сотворили нечто важное для всего общества. В этих играх будет принимать участие мой внук. Надеюсь, что он покажет себя на достойном уровне, — подчеркнул Александр Александрович.

Международные интеллектуальные игры для юных ученых по направлениям науки, техники и технологий для самореализации и развития пройдут до 15 июля 2018 года.Официальный сайт http://yisg.ru/