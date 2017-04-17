«Якутск молодой» организовал очистку наледи на территории Центра «Берегиня»

В апреле в городе Якутске продолжается акция по оказанию адресной помощи по санитарной очистке.

В рамках направления «Якутск молодой» Года добра, 14 апреля Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации организовало очистку от образовавшейся за зиму наледи на территории дома, где проживают воспитанники Центра помощи и комплексного сопровождения детей-сирот «Берегиня». В мероприятии также приняли участие выпускники и работники «Берегини», а также активисты из числа молодежи.

Лена Ефремова, директор Центра помощи и комплексного сопровождения детей-сирот «Берегиня»:

— В связи с проведением месячника по санитарной очистке, администрация Центра помощи «Берегиня» обратилась в Управление молодежи и семейной политик Окружной администрации города Якутска, Управление Гагаринского округа, которые живо откликнулись и оказали посильную помощь по уборке наледи по адресу: улица Кузьмина, 16/1, для создания комфортных условий проживания наших детей. Благодарим участников акции за отзывчивость, понимание и оказанную помощь. Хочу отметить, что Управление молодежи и семейной политики всегда откликается на нашу просьбу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках мероприятий Года добра».

Организаторы также благодарят Управление Гагаринского округа за предоставленный инвентарь и помощь в организации акции.

Напоминаем, что акция по оказанию адресной помощи будет проходить в течение всего Года добра. Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска призывает горожан, учебные заведения, трудовые коллективы и общественные организации принять активное участие и внести свой вклад в оказании помощи нуждающимся.

Желающие принять участие в акции могут позвонить по номеру: 8984-116-8671.