Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов

Город Якутск в числе первых муниципальных образований республики, завершивших республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья. Окружной администрацией города Якутска проведена масштабная работа по расселению жителей аварийных квартир, общей площадью 71 956, 81 кв. м. Благодаря адресной программе в новые квартиры заселились 6 341 тысяч горожан. Расселено 226 аварийных домов, а это 2 042 квартиры. Площадь приобретенных квартир для переселенцев из аварийного жилья составила 89 030, 48 кв. м.

Отметим, что в городе Якутске начиная с 2012 года расселено и снесено 493 ветхих и аварийных дома (120 тысяч кв. метров), в том числе и с привлечением средств внебюджетных источников.

Но, тем не менее, несмотря на проделанную работу, в установленном законом порядке после 1 января 2012 года признаны аварийными еще 315 многоквартирных домов города Якутска (около 6 тысяч квартир).

Сейчас признание домов аварийными не прекращается, межведомственная комиссия еженедельно выезжает на проверки, таким образом цифра растет. Аварийные дома, признанными таковыми после 1 января 2012 года, вносятся в специальный реестр. Информация о переселении размещается на портале www.reformagkh.ru

«Наша семья долгие годы жила в аварийном деревянном доме барачного типа по ул. Тимирязева. По сравнению с тем, в каких условиях нам приходилось проживать, наша новая квартира не идет ни в какое сравнение. Благодарим Окружную администрацию города Якутска, депутатов гордумы, Департамент жилищных отношений за то, что помогаете жителям аварийных домов», — поделился один из новоселов дома по ул. Воинская, 9/1.

«Мы проживали в аварийном доме по ул. Студенческая. Не поверили своему счастью, когда узнали, что получаем ключи от новой квартиры. В нашем новом доме все нравится, и планировка, и качество ремонта. Хотелось бы, чтобы эта программа была продолжена, чтобы побольше жителей аварийных домов переселились в светлые новостройки», — отметила многодетная семья Алексеевых, заселившаяся в новостройку по ул. Якутская.

Расселение людей из аварийного жилья — это один из приоритетов власти. Проводится целенаправленная работа, чтобы в максимально короткие сроки снести все аварийные дома в городе Якутске.

«Для включения многоквартирного жилого дома в план работы межведомственной комиссии заявителю необходимо предоставить следующие документы: заявление о признании многоквартирного дома аварийным; копии правоустанавливающих документов на жилые помещения; заключение специализированной организации (результаты инструментального контроля, результаты лабораторных испытаний, результаты исследований).

После разработки постоянно действующего механизма переселения жителей из аварийного жилищного фонда на уровне Правительства Российской Федерации утверждается программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года», — сообщил Игорь Ткаченко, директор Департамента жилищных отношений г.Якутска.

Отметим, что до 2024 года Якутии будут выделены 24 млрд рублей на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Проект республики включен в национальную программу по реализации майских указов. Об этом недавно сообщила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова.