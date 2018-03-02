Якутск и Сунтарский улус подписали соглашение о сотрудничестве

Взаимодействие в области культуры, сельского хозяйства, образования и предпринимательства – это лишь немногие сферы, в которых будут сотрудничать город Якутск и Сунтарский улус. Соглашение подписали глава Якутска Айсен Николаев и глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев.

Главы уверены, что совместная деятельность поможет улучшить качество жизни жителей в обоих муниципальных образованиях. Так, по словам мэра Якутск Айсен Николаев, столице интересен опыт сунтарцев в части сохранения историко-культурного наследия.

«В эти дни в столице проходили Дни Сунтарского улуса, ознаменованные множеством культурных мероприятий. Считаю, что особое место должно занять наше взаимодействие в области культуры и искусства, ведь Сунтарский улус был, есть и будет признанным хранителем культуры народа саха», — подчеркнул он.

Сунтарскому улусу, в свою очередь, будет интересен и полезен опыт Якутска по внедрению новых практик муниципального управления.

«Мы видим, как Якутск интенсивно развивается, и нам есть чему поучиться. Хотелось бы перенять опыт в сфере благоустройства, строительства, наладить сотрудничество в сфере торговли и реализации товаров местного производства», — сказал глава улуса Анатолий Григорьев.

Для того, чтобы задуманные проекты воплощались в жизнь, вместе с соглашением был подписан план совместных мероприятий на 2018-2020 годы. В плане предусмотрена реализация совместных проектов в сфере культуры, информационной политики, образования, молодежной и семейной политики, сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в сфере архитектуры и строительства.