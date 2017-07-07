Якутск и Хэйхэ обменяются детьми

23 июня в городе Якутске состоялась рабочая встреча депутатов Якутской городской Думы и Собрания народных представителей города Хэйхэ КНР. Основным вопросом встречи было обсуждение организации летнего отдыха детей в городе Хэйхэ и Якутске.

Напомним, что в сентябре 2016 года было подписано соглашение об организации детского отдыха между городами-побратимами Якутском и Хэйхэ в рамках заключенного ранее Соглашения о сотрудничестве между Якутской городской Думой и Собранием народных представителей города Хэйхэ КНР.

По итогам встречи были определены сроки визита, количество человек в группах и программа визита.

Таким образом, благодаря проведенной совместной работе депутатского корпуса и представителей Китайской Народной Республики в июле и августе 15 детей в возрасте от 13 до 15 лет из города Якутска получат возможность отдохнуть в Китае, и 15 детей из города Хэйхэ проведут летний отдых в лагере «Радуга» города Якутска.

Группа детей из Якутска сформирована на конкурсной основе по представлениям каждого округа и пригорода. Так как путевка на оздоровительный отдых является формой поощрения, она предоставлена детям, добившимся успехов в общественной деятельности, учебе, а также являющимися участниками и победителями различных олимпиад, спортивных соревнований, фестивалей, смотров и конкурсов. Группу будут сопровождать педагоги и медики.

В программе пребывания детей в городе Хэйхэ значится посещение различных музеев, выставочных центров, ботанического сада, знакомство с китайскими школьниками, уроки живописи, музыки, китайского языка и брэйк-данса, а также соревнования по спортивным играм.

Обмен детскими делегациями послужит укреплению двустороннего сотрудничества и дружеских связей между городами Якутск и Хэйхэ. В случае успешных визитов детских групп, подобная практика будет продолжена и в следующем году.