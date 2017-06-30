Якутск и Хэйхэ договорились об обмене детскими делегациями

Якутская городская Дума и их партнеры из Собрания народных представителей г. Хэйхэ(КНР) подтвердили свои намерения об обмене детскими делегациями, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Vostok.Today.

Впервые стороны достигли таких договоренностей два года назад, когда делегация из Хэйхэ подписала с депутатами гордумы Соглашение о сотрудничестве. Традиционно гостей из Поднебесной теперь в Якутске ждут, когда республика отмечает свой национальный праздник Встречи лета – Ысыах.

Вот и в этот раз делегация из КНР была серьезно представлена: заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей г.Хэйхэ Линь Бо, начальник секретариата Постоянного комитета Фу Гуанюань, начальник законодательной комиссии, заместитель начальника секретариата Тань Пэйцзюнь, начальник комитета по образованию, науке, культуре, здравоохранению, спорту и иностранным делам Цзян Минюань, переводчик Инь Ида.

Гостей из Хэйхэ приветствовала первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина. Якутская и китайская стороны обсудили программу пребывания детских делегаций, отметив взаимный интерес к такому познавательному и обучающему обмену.