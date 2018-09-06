Якутск готовится к зиме: продолжается запуск тепла в социальные объекты и жилые дома

Все работы по запуску тепла проводятся в плановом режиме. Отопительный сезон в Якутске стартовал с 4 сентября. Подключение тепла идет без сбоев.

«Запуск тепла идет по плану. Приоритетные отрасли, на объекты которых в первоочередном порядке запускается тепло, это образование, здравоохранение, культура и спорт. По жилому фонду внесены изменения в распоряжение, учитывая погодные условия. В приоритете по подаче тепла деревянные дома. До конца недели теплом будет обеспечен весь город»,- подчеркнул исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников.

Промывка систем отопления проведена в 1215 многоквартирных домах города Якутска, что составляет 93% от общего числа многоквартирных домов.

На сегодня промывку систем отопления выполнили 80 объектов больниц и поликлиник города (80%), 48 школ (95%), 35 детских садов (92%).

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и значительным понижением температуры воздуха, принято решение о срочном запуске тепла по жилому фонду.

Согласно отчету управлений округов и пригородов, лучший результат по запуску теплоисточников показал Автодорожный округ — 77,2%. Неплохие данные представлены управлениями округов Октябрьским — 46,2%, Сайсарским — 54% и мкр. Кангалассы — 80%.

Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Садовников поручил профильным структурам усилить работу по подготовке к отопительному сезону и запустить все теплоисточники до конца текущей недели.

В случае задержек по запуску отопления, жители могут сообщать в управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и в Единую дежурную диспетчерскую службу г. Якутска по телефону: 44-45-64. Специалисты управляющих компаний будут проверять и устранять участки с завоздушиванием.