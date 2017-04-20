Якутск готовится к Родительскому дню

РАСПИСАНИЕ движения автобусного маршрута № 119 «Автовокзал-Маганское кладбище» в День поминования усопших (Родительский день) 25 апреля 2017 года Время отправления от Якутского автовокзала 9-09 9-22 9-35 9-48 10-01 10-13 10-25 10-37 10-49 11-02 11-15 11-28 11-41 11-53 12-05 12-29 12-42 13-11 13-41 13-55 14-09 14-23 14-37 14-51 15-01 15-11 15-21 15-35 15-49 16-03 16-17 16-31 16-41 16-52 17-04 17-16 17-29 17-43 17-57 18-11 18-22 18-32 18-44 18-56 19-09 19-23 19-40 Время отправления от ост. «Маганское кладбище» 9-59 10-12 10-25 10-38 10-51 11-03 11-15 11-27 11-39 11-52 12-05 12-18 12-31 12-43 12-55 13-19 13-32 14-01 14-31 14-45 14-59 15-13 15-27 15-41 15-51 16-01 16-11 16-25 16-39 16-53 17-07 17-21 17-31 17-42 17-54 18-06 18-19 18-33 18-47 19-01 19-12 19-22 19-34 19-46 19-59 20-13 20-30 comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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