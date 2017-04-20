Якутск готовится к Родительскому дню

РАСПИСАНИЕ
движения автобусного маршрута № 119 «Автовокзал-Маганское кладбище» в День поминования усопших (Родительский день) 25 апреля 2017 года
|Время отправления от Якутского автовокзала
|9-09
|9-22
|9-35
|9-48
|10-01
|10-13
|10-25
|10-37
|10-49
|11-02
|11-15
|11-28
|11-41
|11-53
|12-05
|12-29
|12-42
|13-11
|13-41
|13-55
|14-09
|14-23
|14-37
|14-51
|15-01
|15-11
|15-21
|15-35
|15-49
|16-03
|16-17
|16-31
|16-41
|16-52
|17-04
|17-16
|17-29
|17-43
|17-57
|18-11
|18-22
|18-32
|18-44
|18-56
|19-09
|19-23
|19-40
|Время отправления от ост. «Маганское кладбище»
|9-59
|10-12
|10-25
|10-38
|10-51
|11-03
|11-15
|11-27
|11-39
|11-52
|12-05
|12-18
|12-31
|12-43
|12-55
|13-19
|13-32
|14-01
|14-31
|14-45
|14-59
|15-13
|15-27
|15-41
|15-51
|16-01
|16-11
|16-25
|16-39
|16-53
|17-07
|17-21
|17-31
|17-42
|17-54
|18-06
|18-19
|18-33
|18-47
|19-01
|19-12
|19-22
|19-34
|19-46
|19-59
|20-13
|20-30
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска