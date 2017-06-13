Якутск готовится к рекорду Гиннесса

В рамках подготовки к установке рекорда Гиннесса «Наследие Туймаады» по самому большому количеству людей в якутских национальных костюмах, будут подготовлены видеоролики, где заслуженные мастерицы и ученые расскажут об истории якутских костюмов. В первом ролике, член союза художников России Анна Зверева рассказывает о различных якутских костюмах, о его истоках и развитии.

Напоминаем, что мероприятие состоится 24 июня в местности Yс Хатыҥ, в первый день национального праздника Ысыах Туймаады — 2017. Рекорд будет проходить в Центре кумысопития, на түһүлгэ которого состоится торжественная церемония открытия Ысыаха.

Требования к участникам рекорда:

Женский костюм должен состоять из платья-халадай и якутских украшений (илин кэбиhэр и/или бастынга) либо жилета, приветствуется наличие головных уборов, национальной обуви и соответствующих атрибутов.

Мужской костюм должен состоять из рубахи либо камзола с ремнем/кушаком, приветствуется наличие головных уборов, национальной обуви и соответствующих атрибутов.

Также приветствуется наличие у всех участников махалок-дэйбиир.

Сбор участников рекорда на огороженную площадку начинается с 14.00 часов через 7 специально оборудованных входов. У каждого входа будут дежурить два волонтера-счетчика, которые будут вести учет участников, а также эксперты, которые будут оценивать костюмы.

Всем участникам рекорда Гиннесса выдаются сертификаты.

Сбор участников завершится в 14 час. 55 мин.

Ровно в 15.00 начнется само действо рекорда, в программе которого выступление детских ансамблей, дефиле в якутских национальных костюмах и обряд Алгыс. После завершения обрядового действия и объявления результатов рекорда, будет проведен массовый Осуохай.