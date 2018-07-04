Якутск готовится к предварительному голосованию партии «Единая Россия»

В столице республики 8 июля 2018 года состоится предварительное голосование по выбору кандидатур для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября.

Отдать свой голос могут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск», обладающие активным избирательным правом, а также студенты очной формы обучения, зарегистрированные по месту временного проживания в общежитиях учебных заведений.

Предварительное голосование состоится 8 июля с 08.00 до 20.00 часов на 23 счетных участках, сформированных в округах и пригородах Якутска. Узнать, где они находятся, горожане могут, пройдя по ссылке http://er.ykt.ru/node/2522

На предварительное голосование зарегистрированы 3 участника:

— Саввинов Александр Александрович, Председатель Якутской городской Думы, Секретарь Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Регионального Совета Якутского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления», руководитель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

— Петров Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «Столичная производственно-продуктовая компания», член Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Ладиков Евгений Александрович, преподаватель ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

Всех неравнодушных горожан, всех, кто работает на успех столицы, приглашаем на участки для голосования сделать свой выбор!