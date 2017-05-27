Якутск готовится к предварительному голосованию!  

Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выбору кандидата на должность главы города Якутска состоится в это воскресенье, 28 мая. Участки будут работать с 8 до 20 часов. Узнать свой участок для голосования можно по ссылке http://er.ykt.ru/node/2124

Отдать свой голос могут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск», обладающие активным избирательным правом, независимо от партийной принадлежности.

В предварительном голосовании участвует 7 человек: Ирина Высоких, директор ООО «РостПрофи», Григорий Зорин, главный специалист по надзору в сфере ЖКХ МКУ «Управа Промышленный округ», Айсен Николаев, действующий глава ГО «город Якутск», Николай Потапов, генеральный директор ООО «Социальная поддержка студентов и молодежи «ФОКС», депутат Якутской гордумы, Святослав Софронеев, директор МБУ ДО «Центр технического творчества», Татьяна Тымырова, директор ООО «Праздник жизни+», председатель Ассоциации гостеприимства РС (Я), Андрей Хорошев, автор и ведущий программы «Искатели», общественный деятель.

Жители города Якутска всегда искренне интересуются общественно-политической жизнью столицы, поэтому участие в предварительном голосовании считают своим гражданским долгом.

Мария Амыдаева, социальный работник Центра помощи семьям «Тэрчи»:

«Наш Центр — это совместный проект, реализуемый с Управлением молодежи и семейной политики и общественной организацией «Лига женщин города Якутска». Мы оказываем помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С момента открытия, за последние три года, помогли порядка 2000 человек. Оказываем бесплатные услуги юриста, психолога, логопеда, социального сопровождения семей, временного приюта, школы для родителей и другие. В Год труда Центр стал победителем во Всероссийском конкурсе в номинации «Поддержка местных инициатив и самообложение». Как представитель правления «Лиги женщин города Якутска», от имени всех женсоветов, хочу обратиться к жителям города не оставаться в стороне, проявлять гражданскую позицию. Ведь каким будет наше общее будущее зависит только от нас самих, от реальных дел, усилий, которые мы совместно будем прилагать во благо развития нашего родного города Якутска».

Максим Феоктистов, директор сети «Хозмаркет»:

«Всех предпринимателей поздравляю с профессиональным праздником и желаю удачи в нашем нелегком поприще. За последние годы столичный бизнес активно развивается, город становится лучше, чище и красивее. Для предпринимателей создаются благоприятные условия для ведения бизнеса, что очень радует. Хочется, чтобы наш город и дальше развивался в этом направлении, а всем горожанам было в нем жить еще лучше и комфортнее. Призываю предпринимателей и всех жителей принять участие в предварительном голосовании и поддержать самого достойного кандидата на пост главы города Якутска».