Якутск готовится к пожароопасному сезону

1 июня прокурор города Якутска Александра Алексеева и начальник Управления ГО и ЧС Окружной администрации города Якутска Виталий Бобинов провели совместное заседание по вопросам подготовки городского округа «город Якутск» к пожароопасному сезону 2017 года.

Рабочее совещание прошло с участием руководителей управлений округов и пригородов столицы, представителей ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Республики Саха (Якутия)», Отдела надзорной деятельности по г. Якутску Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РС (Я), Якутского комитета охраны природы, Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Якутское», Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутское лесничество», ГБУ РС(Я) «Якутская база авиационной охраны лесов» и профильных структур городской администрации.

Было отмечено, что весной и летом резко увеличивается риск возникновения возгораний на территориях лесного массива. Большинство пожаров случаются из-за брошенных окурков, оставленных без присмотра костров, выжигания сухой травы, оставленных осколков стекла. Реже всего причиной являются природные явления.

Прокурор города Александра Алексеева сообщила, что на территории городского округа «город Якутск» в мае месяце зарегистрировано 7 лесных пожаров, которые произошли непосредственно из-за горения сухой растительности. Причинами возникновения лесных пожаров являются сельхозпалы и неосторожное обращение граждан с огнем.

На территории городского округа «город Якутск» особый противопожарный режим установлен распоряжением Главы города до 2 июля 2017 года. На этот период согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 года, вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок.

С 1 марта 2017 года вступили в силу корректировки в Правила противопожарного режима в РФ. Теперь владельцы и пользователи земельных участков, прилегающих к лесу, должны очищать их от сухой травы, опавших листьев и стеблей после уборки урожая, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 м. от леса до участка. Новые правила действуют как в отношении физических и юридических лиц, так и в отношении органов власти всех уровней.

Невыполнение данных требований является нарушением Правил пожарной безопасности в лесах и Правил противопожарного режима. Кроме того, в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м., — административный штраф на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей, на юридических лиц от 150 000 до 250 000 рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – административный штраф на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека – административный штраф на граждан в размере 5 000 рублей, на должностных лиц – 50 000 рублей, на юридических лиц – от 500 000 до 1000 000 рублей.