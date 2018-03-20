Якутск готовится к паводку

Готовность городского округа «город Якутск» к весеннему паводку обсудил глава Якутска Айсен Николаев в ходе рабочего совещания с участием коммунальных и аварийно-спасательных служб города и республики.

По словам главы столицы, паводок в районе Якутска всегда требует усиленного внимания. В этом году он может быть особенно сложным – по прогнозу гидрологов и аварийно-спасательных служб на реке Лене возможны серьезные заторы, которые могут привести к подтоплению населенных пунктов.

«Мы должны заранее разработать планы по каждому населенному пункту и отработать взаимодействие со спасательными, коммунальными и другими службами, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, быть готовыми», — подчеркнул он.

В совещании приняли участие руководители МЧС, Ленского водного бассейнового управления «Службы спасения РС(Я), Якутского УГМС, Управления сельского хозяйства Республики, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», начальники управлений округов и пригородов.

По информации ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вскрытие рек на территории республики прогнозируется в пределах средних многолетних сроков, но возможно раннее вскрытие в первой декаде мая.

По словам руководителя Управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности города Якутска Виталия Бобинова, на сегодняшний день толщина льда на реке Лене в районе города Якутска составляет от 66 до 160 см, в районе Табаги и микрорайона Кангалассы — порядка 190 см, что превышает уровень нормы. Это может спровоцировать заторы и высокие уровни воды.

Сотрудники службы начали плановые мероприятия по предотвращению и минимизации ущерба от паводка уже сейчас.

Контроль уровня воды будет вестись на гидрологических постах в селе Табага, микрорайоне Кангалассы, еще один дополнительный временный пост организуют в селе Тулагино.

Было уточнено количество людей, проживающих в зоне возможного подтопления, проверена готовность системы оповещения населения, определены критические отметки подтопления в населенных пунктах Якутск, Табага, Тулагино, Кангалассы, Капитоновка, Пригородное. На случай экстренной ситуации будут организованы пункты временной эвакуации, все необходимые документы подготовлены.

Также в пригородных селах Хатассы, Табага, Пригородное, Тулагино-Кильдямском наслеге и микрорайоне Марха определены места отгона крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных.

Глава города Айсен Николаев особо подчеркнул, что при подготовке к паводку, особое внимание следует уделить обеспечению образовательных учреждений и социальных объектов города качественной питьевой водой.

«В объекты социального значения воду будут завозить по заявкам, в учебных заведениях подготовлены специальные емкости для чистой питьевой воды. В случае подтопления будет работать водовозная техника», — доложил начальник МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев.

Руководитель ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Находкин и представители МЧС напомнили о важности работы с населением и его своевременном оповещении и информировании.

«Прошу отработать с управлением образования вопрос информирования детей школьного и дошкольного возраста о возможных последствиях выхода на лед во время ледохода», — сказал Николай Находкин.

Руководитель республиканской Службы спасения также предложил провести учения в населенных пунктах, попадающих в зону риска, и использовать для мониторинга паводка 3Д карты. По ним можно отслеживать уровень воды и прогнозировать в каких районах возможно подтопление.

Айсен Николаев поддержал поступившие в ходе совещания предложения. Он также призвал начальников управлений округов и пригородов уделить особое внимание исполнению всех планов противопаводковых мероприятий.