Якутск готовится к Единому дню голосования

В воскресенье, 9 сентября избиратели города Якутска проголосуют за главу Республики Саха (Якутия), народных депутатов Республики Саха (Якутия), выберут главу городского округа «город Якутск» и депутатов Якутской городской Думы.

Во всех 119 избирательных участках идет досрочное голосование по муниципальным выборам. По информации избирательной комиссии города Якутска, на сегодня досрочно проголосовали 1422 избирателя. Это те избиратели, которые по уважительным причинам не могут проголосовать на своем избирательном участке 9 сентября.

«5 сентября завершилось оформление заявлений на голосование 9 сентября по месту нахождения избирателей. Этим правом воспользовались порядка 3 тысяч человек. Но, если избиратели по разным причинам хотят проголосовать на другом избирательном участке, они могут подойти в свой избирательный участок до 8 сентября включительно и написать заявление на специальном бланке, защищенном маркой Гознака», — рассказала председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» Алла Самойлова.

Участковые избирательные комиссии получили избирательные бюллетени и в настоящее время готовятся к дню голосования. Члены УИК должны подготовить бюллетени для голосования – исключить из них политические партии, выбывшие от участия в голосовании по решению Верховного суда РФ, пояснила Алла Самойлова.

«Завтра, накануне дня выборов,избирательные комиссии будут оформлять залы для голосования, готовить информационные стенды, технологическое оборудование, чтобы 9 сентября с 8 часов утра встретить первых избирателей и провести выборы на высоком организационном уровне», — заключила председатель городской избирательной комиссии.

На выборах важен каждый голос – это понимают люди, известные своей активной общественной деятельностью.

Ирина Котенко, председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка РС(Я): «Участие в голосовании на выборах – это право и возможность каждого из нас выразить свое отношение к власти. Если вам не все равно, кто будет управлять городом и республикой в ближайшие годы, приходите на избирательные участки и проголосуйте за достойных кандидатов».

Александр Данилов, директор кинотеатра «Центральный»: «9 сентября – ответственный день, когда решается будущее нашей республики и города, а значит и наше с вами будущее. Если будем сидеть сложа руки, мы сами себя лишим законного права повлиять на исход голосования. Поэтому я призываю всех горожан, имеющих право голоса, прийти на участки и самим выбрать, при какой власти нам дальше жить».

Информацию об избирательных участках для голосования можно узнать на сайте избирательной комиссии города Якутска в разделе «Найди свой участок» и по телефону горячей линии 40-80-35.

9 сентября все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов без перерыва на обед.