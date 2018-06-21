Якутск готов к празднованию Ысыаха Туймаады

На этой неделе и.о. главы города Якутска Дмитрий Садовников в сопровождении руководителей профильных структур Окружной администрации проинспектировал санитарное состояние Октябрьского, Строительного, Гагаринского и Промышленного округов столицы.

Во время объезда по своевременной уборке и вывозу твердых и жидких бытовых отходов были проверены прилегающие территории одиннадцати улиц.

Вместе с тем, и.о. главы города Дмитрий Садовников ознакомился с ходом работ по благоустройству местности Ус Хатын, а именно территорий Центра кумысопития, ипподрома «Дьөhөгөй» и центральных тюсюлгэ.

В этом году национальный праздник «ЫсыахТуймаады – 2018» в местности «YсХатыҥ» пройдет 23-24 июня. Один из главных национальных праздников будет посвящен 125-летию выдающегося государственного и общественного деятеля, философа, основателя якутской советской литературы, ученого филолога Платона Ойунского.

Отметим, что постоянным партнером праздника выступает Якутское отделение Сбербанка, которое каждый год готовит собственную развлекательную программу для гостей тюсюлгэ Сбербанка с отдельной игровой зоной для детей, аниматорами, конкурсами и угощениями.