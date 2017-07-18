Якутск – город неравнодушных горожан

Организационный комитет I Гражданского Форума «Неравнодушных горожан» объявляет о проведении Форума для активных граждан, общественных организаций, предпринимателей, средств массовой информации, представителей органов власти.
Форум будет проходить в городе Якутске с 16 по 25 августа 2017 года.
Организаторы Форума — Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления, городской портал One click Yakutsk.
Горожане, желающие внести свои предложения в улучшение жизни столицы, обсудить актуальные вопросы с единомышленниками, должны направить свои предложения и заявку на участие в Форуме по электронной почте ykt_forum@mail.ru, контактный телефон для справок: +7(914)2707-113.
Приглашаем принять участие в основных мероприятиях Форума:
— дискуссионная площадка «Общество, в котором мы живем» (социальная сфера);
— дискуссионная площадка «Якутск – общий дом» (сфера жилищно-коммунального хозяйства);
— дискуссионная площадка «Открытый муниципалитет» (инициативность горожан и власти);
— дискуссионная площадка «Комфортный Якутск» (общественные пространства, дороги);
— дискуссионная площадка «Диалог бизнеса, общества и власти»;
— стендовая презентация опыта общественной деятельности в рамках выставки-ярмарки городских проектов;
— итоговый форум «Мы вместе!», итоговая межрегиональная онлайн-дискуссия.
По итогам Форума будут проанализированы поступившие предложения от жителей города Якутска, а каждому участнику будет оказано содействие в сопровождении общественных инициатив и практик.
Организаторы надеются на сотрудничество и конструктивное участие горожан в работе Форума.comments powered by HyperComments