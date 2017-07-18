Якутск – город неравнодушных горожан

Организационный комитет I Гражданского Форума «Неравнодушных горожан» объявляет о проведении Форума для активных граждан, общественных организаций, предпринимателей, средств массовой информации, представителей органов власти.

Форум будет проходить в городе Якутске с 16 по 25 августа 2017 года.

Организаторы Форума — Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления, городской портал One click Yakutsk.

Горожане, желающие внести свои предложения в улучшение жизни столицы, обсудить актуальные вопросы с единомышленниками, должны направить свои предложения и заявку на участие в Форуме по электронной почте ykt_forum@mail.ru, контактный телефон для справок: +7(914)2707-113.

Приглашаем принять участие в основных мероприятиях Форума:

— дискуссионная площадка «Общество, в котором мы живем» (социальная сфера);

— дискуссионная площадка «Якутск – общий дом» (сфера жилищно-коммунального хозяйства);

— дискуссионная площадка «Открытый муниципалитет» (инициативность горожан и власти);

— дискуссионная площадка «Комфортный Якутск» (общественные пространства, дороги);

— дискуссионная площадка «Диалог бизнеса, общества и власти»;

— стендовая презентация опыта общественной деятельности в рамках выставки-ярмарки городских проектов;

— итоговый форум «Мы вместе!», итоговая межрегиональная онлайн-дискуссия.

По итогам Форума будут проанализированы поступившие предложения от жителей города Якутска, а каждому участнику будет оказано содействие в сопровождении общественных инициатив и практик.

Организаторы надеются на сотрудничество и конструктивное участие горожан в работе Форума.

Кто самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне) Егор БОРИСОВ

Евгений ЧЕКИН

Александр ЖИРКОВ

Александр КИМ-КИМЭН

Евгения ДАНЧИКОВА

Федот ТУМУСОВ

Вячеслав ШТЫРОВ

Александр АКИМОВ

Сардана ГУРЬЕВА

НИКТО

Эрнст БЕРЕЗКИН

Афанасий МАКСИМОВ

Евгения МИХАЙЛОВА Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ... Архив опросов