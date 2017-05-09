Якутоптторг поздравил своих ветеранов, живущих в Якутске

Руководящий состав предприятия «Якутоптторг» в преддверии одного из главных праздников – Дня Победы чествовал ветеранов тыла и труда, которые посвятили свою жизнь торговле Якутии.



«Для всех нас это особенный праздник. Он соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и великие самопожертвования. Героизм миллионов советских солдат, тяжелый труд в тылу – результат нашей сегодняшней счастливой жизни. Искренняя и душевная всем вам благодарность за то, что вы сделали в годы войны, за ваш труд в послевоенные годы, за все, что вы сделали во благо развития Якутии», – обратился к каждому ветерану 1-й заместитель генерального директора Василий АНДРОСОВ.



Сотрудники современной торговли обходили дома 16-ти ветеранов, проживающих в Якутске. Каждому вручили подарки. Среди них был видный общественно-политический, государственный деятель Якутии, министр торговли Якутской АССР с 1981 по 1989 Юрий ГОТОВЦЕВ. “Наш ветеран Юрий Александрович за годы работы министром торговли активно занимался вопросами развития и роста товарооборота в республике, внедрением новых форм торгового обслуживания. Особое внимание уделял подбору и расстановке кадров, повышению их профессионального уровня, заботился об улучшении их жилищных и бытовых условий”, — рассказывает начальник административного отдела Александр ИННОКЕНТЬЕВ о заслуженном работнике торговли РСФСР.



«Наши ветераны — наша гордость и пример для подражания в силе духа, сплоченности и самоотверженности, во взаимовыручке, ответственности. Крепкого здоровья и долголетия вам, твердости духа и жизненных сил. Мы хотим поименно поблагодарить живущих рядом с нами ветеранов», — отметил генеральный директор Павел ФЕДОРОВ.

Много светлых слов прозвучало из уст ветеранов. Каждый счел своим долгом лично пожелать процветания «Якутоптторгу», торговле Якутии в целом. “Мы рады, что наш самоотверженный труд и тот вклад, который мы внесли в общую Победу, всесторонне поддерживается вами. Спасибо, вам, молодое поколение!” – сказали ветераны в ответном слове.



Источник: Пресс-служба «Якутоптторга».