«Якутоптторг» построит в Черском магазин

Во время рабочей встречи главы Нижнеколымского района Ивана Суздалова и генерального директора АО «Якутоптторг» Павла Федорова 23 мая были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Павел Федоров сравнительно недавно возглавил предприятие, но полностью знает все аспекты работы «Якутоптторга». Он отметил, что благодаря предпринятым мерам удалось приобрести некоторые продукты по ценам прошлого года. Зимние грузоперевозки прошли хорошо. В Нижнеколымский район доставлены все запланированные продовольственные грузы.

В речную навигацию «Якутоптторг» планирует организовать завоз муки через Сеймчан, что позволит сократить время и сэкономить 8 млн рублей. Морским путем в навигацию 2017 года планируется доставить в Нижнеколымский улус 235 тонн грузов.

«Якутоптторг» работает по составленному финансовому плану, на закуп продовольствия выдается гарантия государства и привлекаются кредиты. Кроме того, предприятие первый год работает по бюджетному кредиту.

«Мы проведем ремонтные работы в Белой Горе, Хандыге, Чокурдахе и Сунтаре. В Черском в этом году начнется строительство холодного склада и торгового помещения», — поделился планами Павел Федоров. – В этом году планируем купить четыре рефрижераторных контейнера для доставки грузов в северные районы. В целом, наша задача – завезти продукты в срок и реализовать по оптимальной цене».

Во время встречи, в которой также приняли участие глава поселка Черский, председатель районного Совета депутатов, специалисты управления экономики, руководители Черской оптовой базы «Якутоптторга», прозвучали предложения увеличить ассортимент поставляемой продукции, количество «зеленых» рейсов, предусмотреть в новом складе помещение для хранения овощей.