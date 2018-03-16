«Якутоптторг» открыл в Черском новый магазин

В полдень 14 марта в Черском был торжественно открыт новый магазин АО «Якутоптторг». Ранее магазин этого предприятия находился в приспособленном помещении технического этажа многоквартирного дома.

Строительство велось летом и осенью 2017 года. И сейчас магазин располагается в отдельном здании на улице Октябрьская, где созданы все необходимые условия для продавцов и покупателей, имеется вместительный склад.

На открытии новой торговой точки всех встречали девушки в костюмах народов Севера с традиционными хлебом-солью и строганиной. На торжестве выступили глава Нижнеколымского района Иван Суздалов; куратор района от правительства республики министр охраны природы Сахамин Афанасьев. Они поздравили жителей Черского с открытием нового магазина, отметив при этом, что событие не только для Черского, но и для всего Нижнеколымского района в целом.

Заместитель генерального директора АО «Якутоптторг» Марина Иванова в своём приветственном слове отметила, что строительство и ввод этого объекта являются реализацией пилотного проекта в Арктике и неспроста для этого выбран посёлок Черский, расположенной у великой реки Колымы.

Благодарностями были отмечены коллектив Черской оптовой базы «Якутоптторга», глава района Иван Суздалов, предприниматель Сергей Копылов.

Сахамин Афанасьев вручил почётную грамоту Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения за многолетний добросовестный и плодотворный труд работнику Черской оптовой базы Надежде Соковец.

По местным традициям обряд благословления провёл Александр Дмитриев, а самодеятельный коллектив «Дьуогэлэр» подарил жителям и гостям посёлка.

Право разрезать красную ленточку предоставлено главе Нижнеколымского района Ивану Суздалову, министру охраны природы Сахамину Афанасьеву и заместителю генерального директора АО «Якутоптторг» Марине Ивановой. После чего первые посетители сделали покупки.