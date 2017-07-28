Якутоптторг: Большая половина запланированных продуктов доставлена в улусы

По линии Якутоптторга завоз социально значимых продовольственных товаров в навигацию 2017 года идёт полным ходом. Из запланированного объема социально значимых продовольственных товаров 3 494,9 тонн, доставлено до пунктов назначения и принято филиалами общества 2 253,8 тонн, это 64 %.



Отметим, начиная с этого года АО «Якутоптторг» навигацию проводит двумя турами.

Первый тур для Вилюйских групп и Колымской группы районов. Объем социально значимых продовольственных товаров в эти направления запланировано 2 643,2 тонн. Также для Вилюйской группы районов доставка муки успешно завершена. Плановый объем 1909,6 тонн муки полностью принято по филиалам. Мука высшего сорта была закуплена в трех регионах России: Омской и Новосибирской областях и Алтайском крае.



Для Колымской группы улусов запланированный объем муки в объеме 733,6 тонн полностью отгружен с поставщиков по новой схеме через Новосибирск — Владивосток — Магадан — порт Сеймчан, и далее до пунктов назначений. Доставлена и принята мука по пунктам назначения 347,2 тонн, в том числе п. Зырянка – 173,6 тонн, п. Черский – 173,6 тонн, 386,4 тонн. Объем муки, предназначенной для Среднеколымского района, находится в пути. Ориентировочная дата поступления — конец июля. Доставку осуществляет ООО «Колымская судоходная компания».



“Мука для Колымской группы районов по данному маршруту закуплена с учетом потребности всех населенных пунктов, со сроком годности более 24 месяцев, что позволит сэкономить транспортные расходы по доставке в зимний период автомобильным транспортом. По предварительным расчетам поставка грузов по новому маршруту позволила сэкономить порядка 14 млн. рублей бюджетных средств”, — рассказывает генеральный директор Павел ФЕДОРОВ.



В Колымскую группу районов уже в конце июля водным транспортом получили “зеленый рейс”. Использование рефрижераторного контейнера при перевозке овощей и социально значимых продуктов, также является нововведением общества.

В контейнере возим овощи и другие продукты, хранение которых требует особых условий. Внутри такого контейнера сохраняется постоянный температурный режим – летом холод, зимой – тепло. Его можно перевозить на автомашине, поезде или судне. Кроме того, доставка продуктов в нем обходится намного дешевле, чем авиатранспортом, соответственно, ниже будет и цена на товар”, — сообщил руководитель.



Второй тур для остальных арктических и северных районов с общим объемом 851,7 тонн социально-значимых продуктов поступил в Якутск и Нижний Бестях . Идёт затарка контейнеров для дальнейшей отправки. Объемы для Аллаиховского, Булунского, Усть-Янского районов в полном объеме сданы к перевозке.

Стоит отметить, что завозную кампанию Якутоптторг в этом году начал ударно.



“Во-первых, удачными получились закупки, в результате которых удалось значительно снизить цены практически на все товары. Естественно, что это отразится и на их конечной стоимости. Во-вторых, сумели организовать сравнительно недорогую доставку грузов для Вилюйской группы районов прямо из речного порта Осетрово. Ранее такой маршрут не действовал”, — резюмировал Федоров.