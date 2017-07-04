Якутнедра в сентябре проведут торги по 6 участкам углеводородов

Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) проведет 5 и 19 сентября аукционы по шести лицензиям на право пользования недрами участков углеводородного сырья в регионе, говорится в материалах на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, сообщает Интерфакс.

Заявки на участие в аукционах по Андылахскому и Нижнетюкянскому участкам принимаются до 15 августа (сами аукционы состоятся 19 сентября), по остальным четырем — до 8 августа (аукционы состоятся 5 сентября).

Срок действия каждой лицензии — 25 лет. comments powered by HyperComments Источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=846670&sec=1679

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