Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) проведет 5 и 19 сентября аукционы по шести лицензиям на право пользования недрами участков углеводородного сырья в регионе, говорится в материалах на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, сообщает Интерфакс.
Заявки на участие в аукционах по Андылахскому и Нижнетюкянскому участкам принимаются до 15 августа (сами аукционы состоятся 19 сентября), по остальным четырем — до 8 августа (аукционы состоятся 5 сентября).
Срок действия каждой лицензии — 25 лет.
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Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) проведет 5 и 19 сентября аукционы по шести лицензиям на право пользования недрами участков углеводородного сырья в регионе, говорится в материалах на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, сообщает Интерфакс.
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Якутнедра в сентябре проведут торги по 6 участкам углеводородов
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) проведет 5 и 19 сентября аукционы по шести лицензиям на право пользования недрами участков углеводородного сырья в регионе, говорится в материалах на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, сообщает Интерфакс.
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