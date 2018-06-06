«Якуткурорт» задолжал сотрудникам 1,3 млн рублей зарплаты

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения трудового законодательства вавтономной некоммерческой организации Объединение санаторно-курортных учреждений Республики Саха (Якутия) «Якуткурорт».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации организация имеет задолженность по выплате заработной платы перед 57 работниками в сумме 1 367 тыс. рублей.

В целях защиты трудовых прав работников, прокуратура г. Якутска внесла в адрес руководителя организации представление, а также возбудила в его отношении и в отношении юридического лица административные производства по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме, права работников восстановлены.