ЯкутияВыбирает: Сайт обвалился, не выдержав загрузки тысяч и тысяч фото

Конкурс «Якутия Выбирает» собрал уже более 46 тысяч участников

Представитель центра по работе с волонтерами Айыллаан ВИНОКУРОВ во время пресс-подхода сообщил, что по состоянию на 20 часов 18 марта в фото-конкурсе «Якутия Выбирает» приняли участие 46 958 человек.

«На данный момент количество мы определяем по информации, которую нам предоставляют наши волонтеры по всей республике. На 20 часов вечера 18 марта у нас 46 958 участников. В социальные сети загружено 17 762 фотографий с хештегом #ЯкутияВыбирает, в том числе в Инстаграм — 16 312 фото, Вконтакте — 1 450 фото. Это огромное количество! На сайт сейчас загружено более 8,5 тысяч фотографий. У нас идут перебои с сайтом, так как мы не ожидали такого большого количества участников«, — поделился Айыылан Винокуров.

Он также отметил, что кроме 30 победителей, которые будут выявляется по количеству лайков и получат модные гаджеты, определят обладателей дополнительных номинаций: «Лучшее семейное фото», «Лучшее коллективное фото», «Лучшее молодежное фото», «Лучшее селфи» и «Лучшее фото в национальном костюме». Для них предусмотрены такие призы, как спальные мешки, ролики, кемпинговое кресло, палатки.

Прием фотографий продолжится до 18.00 20 марта. Согласно положению, 25 марта подводятся итоги, объявляются результаты. На период с 25 марта по 1 апреля пройдет награждение.

Санаайа ИВАНОВА, ЯСИА.