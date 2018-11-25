Золотой средний чек путешествия в Якутии. Что готовы сделать власти?

Первый заместитель постоянного представителя Якутии при президенте Александр Сафронов подчеркнул, что регион очень заинтересован в развитии туризма

ВОРКУТА, 24 ноября. /ТАСС/. Якутия намерена инициировать изменения в федеральном законодательстве, направленные на развитие региональной авиации и упрощение визового режима, что позволило бы развивать арктический туризм. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Якутии при президенте РФ Александр Сафронов в субботу на III Международном туристическом форуме «Доступная Арктика», который проходит 24-25 ноября в Воркуте.

«Якутия очень заинтересована в развитии туризма, но есть проблемы — сложная транспортная схема и высокие тарифы на транспортные услуги. Альтернатив авиасообщению в Якутии нет, поэтому для нас очень важно регулирование и субсидирование тарифов. Мы инициируем внесение изменений в федеральную целевую программу (развития туризма) в части подпрограммы развития авиации», — сказал Сафронов.

По его словам, в прошлом году количество туристических компаний возросло в регионе на четверть, а количество проданных турпакетов — на 12%, до 286 млн рублей. Объем турпотока составил почти 11 тыс. человек при численности населения Якутии в 960 тыс. человек. Разработано семь маршрутов, особенно интересны путешественникам круизы к морю Лаптевых, экспедиционные маршруты, поездки к «Полюсу холода», а также традиционная рыбалка и охота, очень распространенная во всей российской Арктике.

Однако путешествия доступны по цене в основном туристам из Европы, поскольку средний чек составляет 150-200 тыс. рублей за поездку на одного человека, из которых 70% — это расходы на логистику. Так, один час стоимости аренды вертолеты варьируется от 180 до 240 тыс. рублей, отметил Сафронов. Еще одна проблема — это отсутствие инфраструктуры гостеприимства, соответствующей мировым стандартам, поскольку нынешним объектам по 30-50 лет, современным требованиям они мало соответствуют.

«Поэтому мы ведем несколько направлений, чтобы обеспечить развитие туриндустрии, на которую очень рассчитываем. Мы инициировали также изменения в федеральном законодательстве, чтобы ввести само определение арктического туризма. И предлагаем принять на федеральном уровне меры поддержки малому и среднему бизнесу в этой сфере — налоговые льготы. Поскольку арктические туристы — это, в основном, жители Европы, поэтому предлагаем упростить визовый режим», — сказал Сафронов. О форуме III Международный туристский форум «Доступная Арктика» проходит в Воркуте второй год подряд при поддержке Минкультуры РФ и Ростуризма. В этом году в нем приняли участие более 150 экспертов, в том числе из Словакии, Франции, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Якутии, Свердловской области, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга и всех муниципалитетов Коми. Участники обсудят возможности развития туристического потенциала Арктики, модернизации инфраструктуры, развитие государственно- частного партнерства. Форум проходит в дни празднования 75-летия Воркуты — это заполярный моногород в Республике Коми с населением около 70 тыс. человек, третий по величине за Северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей города заняты на угледобыче, единственное градообразующее предприятие — «Воркутауголь» (на 100% принадлежит компании «Северсталь»).