Якутия встречает Генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову

Сегодня в г. Якутск прибыла Генеральный директор ЮНЕСКО, болгарский политический и общественный деятель, дипломат, почётный доктор МГИМО госпожа Ирина Бокова.

В аэропорту «Якутск» Ирину Бокову у трапа самолета встретили Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, Государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владимир Тихонов, руководитель Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия) Владимир Васильев, представитель МИД РФ в г. Якутске Николай Дьяконов, ответственный секретарь Комиссии Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО при Главе Якутии Елизавета Сидорова.

Программа пребывания госпожи Ирины Боковой в Якутии рассчитана на три дня. Сегодня в первой половине дня на базе отдыха «Ленские зори» в Табаге состоится встреча с деятелями науки, образования, культуры республики, на которой будет обсужден вопрос сохранения объектов культурного наследия ЮНЕСКО – эпоса Олонхо и природного парка «Ленские столбы».

Далее Ирина Бокова посетит культурно-этнографический комплекс «Орто Дойду» в Хангаласском улусе. В «Орто Дойду» состоятся открытие выставки работ народных мастеров Якутии «Сохранение, возрождение и развитие якутского героического эпоса Олонхо (2006-2016 гг.) и торжественная церемония открытия Второго международного эпического форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо».

Кроме того, ожидается участие Ирины Боковой в церемонии открытия XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Верхневилюйске.

7 июля Генеральный директор ЮНЕСКО посетит природный парк «Ленские столбы», примет участие в пленарном заседании Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика», ознакомится с проектами Республики Саха (Якутия) по сотрудничеству с ЮНЕСКО. Также планируется посещение питомника бизонов «Усть-Буотама».

Напомним, в январе 1991 года Республика Саха (Якутия) первой из регионов Российской Федерации установила сотрудничество с ЮНЕСКО. Республика развивает сотрудничество с международной организацией на основе второго Совместного коммюнике, подписанного Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым и Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой в июне 2014 года.