Якутия вошла в топ-50 регионов по реализации проекта городской среды

Республика Саха (Якутия) вошла в топ-50 лучших регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Минстрой России разместил на своем сайте рейтинг субъектов РФ по реализации приоритетного проекта по благоустройству.

По состоянию на ноябрь, Якутия набрала 61 балл наравне с Хабаровским краем и Владимирской областью, заняв 15 место в рейтинге.

При расчете рейтинга, проводимого Минстроем России, учитывались такие критерии как динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора, а также выполнение всех требований программы.

«Главным условием проекта является соучастие самих граждан. Именно от максимального участия населения зависит решение вопросов благоустройства дворов, парков, скверов и площадей. Надеемся, что в будущем при реализации проекта в республике якутяне намного активнее примут участие», — отметила замминистра ЖКХ и энергетики РС (Я) Наталия Чукавина.

Напомним, что республика активно включилась в реализацию проекта городской среды, который стартовал в текущем году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На текущий момент реализация программы вышла на финишную прямую – 90 %. Благодаря федеральному проекту в Якутии обустроено 57 дворовых территорий, появилось 18 объектов общественного пространства. Это парки, скверы, арт-объекты. В 2018 году Якутия продолжит реализацию проекта. В данный момент муниципальные образования с численностью свыше 1000 человек разрабатывают муниципальные программы на 2018-2022 годы, в которые должны войти все дворовые территории и объекты общественного пространства, при обязательном общественном обсуждении граждан. Для включения объектов благоустройства в муниципальные программы, 111 органов местного самоуправления провели инвентаризацию дворовых территорий и объектов общественного пространства.