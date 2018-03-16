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Политика
16 марта 2018, 21:10
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Якутия вошла в Топ-5 по реализации «майских указов»

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром ПУТИНЫМ в мае 2012 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: февраль2018 года.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере экономики (№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»):
Место в рейтинге Регион МедиаИндекс
1 Новосибирская область 674,0
2 Башкортостан 518,0
3 Санкт-Петербург 504,0
4 Республика Саха 453,0
5 Мурманская область 393,0
6 Республика Коми 378,0
7 Ульяновская область 349,0
8 Новгородская область 324,0
9 Тюменская область 321,0
10 Кабардино-Балкария 291,0

Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Новосибирская область, Башкортостан и Санкт-Петербург.
Самые заметные события по реализации «майских указов» в сфере экономики в регионах:
Врио губернатора Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ впервые отчитался перед Законодательным собранием. Особое внимание Андрей ТРАВНИКОВ уделил экономическому развитию региона и исполнению бюджета. «Предварительные итоги исполнения областного бюджета 2017 года характеризуются позитивными показателями», – заявил врио губернатора. В 2017 году доходы бюджета превысили план и составили 124,7 миллиарда рублей (100,3%). Объем государственного долга области был снижен на 723,8 миллионов, на данный момент он равен 47,1 миллиарда рублей.
В Стерлитамаке глава Башкортостана Рустэм ХАМИТОВ выступил на коллегии Министерства промышленности и инновационной политики республики. Он сообщил, что улучшились позиции республики в Национальном рейтинге инвестклимата, у республики профицит бюджета, зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции.
Также сообщалось, что правительством Республики Башкортостан подписано соглашение с 18 предприятиями, согласно которому будут выполнены проекты на сумму 190 млрд рублей. В этом году планируется ввод в эксплуатацию ряда крупных промышленных объектов. После состоявшихся в Уфе саммитов ШОС и БРИКС удалось наладить плотное взаимодействие с представителями стран-участниц форума.
В Стерлитамаке вместе с традиционными видами производств развиваются инновационные проекты, это технопарки, использующие передовые разработки.
Представители экономического блока правительств Петербурга рассказали СМИ, что «точкой опоры и точкой роста петербургской экономики в 2017 году была промышленность — ее доля в региональном продукте возросла. Росли практически все отрасли, и особенно заметно развивались высокотехнологичные сегменты — производство лекарственных средств, медицинское оборудование, радиоэлектроника. В целом индекс промышленного производства в Петербурге вырос в 2017 году на 5,5%. К тому же за год в Петербурге открылись 21 крупное и 3 средних новых производства.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в социальной сфере (№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», №606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации», №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс
1 Новосибирская область 1 203,2
2 Санкт-Петербург 1 133,0
3 Дагестан 1 172,7
4 Татарстан 1 076,0
5 Башкортостан 1 057,1
6 Псковская область 956,0
7 Ставропольский край 804,0
8 Приморский край 733,0
9 Республика Коми 713,4
10 Краснодарский край 706,0

Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Новосибирская область, Санкт-Петербург и Дагестан.
Самые заметные события по реализации «майских указов» в социальной сфере в регионах:
СМИ сообщали, что Новосибирск с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты России Максим ТОПИЛИН. Оценивая ход реализации социальных мер на территории региона, Максим Топилин заявил, что ключевым показателем в этом процессе остается выполнение «майских» указов президента России, а именно повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в число которых входят врачи, учителя, профессорско-преподавательский состав, работники культуры и социальные работники. Максим Топилин также подчеркнул, что Новосибирская область исполнила все показатели по всем категориям. Министр отметил, что сейчас ключевая задача, обозначенная «майскими» указами – выйти на уровень повышения заработной платы врачам 200% от средней зарплаты по региону в сфере здравоохранения.
Андрей ТРАВНИКОВ подчеркнул, что в качестве мер по стимулированию повышения рождаемости Новосибирская область производит выплаты за первого и второго ребёнка, приступила к выдаче льготной ипотеки семьям с детьми, к реализации программы по стопроцентному предоставлению мест в детских садах детям до 3 лет
Кроме того, по основным показателям официального рынка труда Новосибирская область удерживает одну из лидирующих позиций среди регионов Сибири: «У нас один из самых высоких уровней занятости населения – 64,4% и один из самых низких уровней безработицы – 5,8%. Благодаря принятым мерам по развитию малого и среднего предпринимательства, удалось поддержать необходимое количество рабочих мест», – подчеркнул глава региона.
Лучшее дошкольное образование в России дети получают в Санкт-Петербурге, об этом свидетельствует представленное Минобрнауки и Российской академией образования исследование дошкольных учреждений России за 2017 год.
Также СМИ сообщали, что реализация региональных программ по снижению смертности, созданных для выполнения «майских указов» президента РФ, помогла спасти жизни 5,2 тысячам жителей Северо-Западного федерального округа. Об этом сказала вице-премьер правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ в ходе заседания совета при полпреде президента РФ в СЗФО. Санкт-Петербург в числе регионов, которые продемонстрировали наилучшие показатели по снижению смертности.
СМИ сообщали, что вопросы обеспечения в полном объеме и своевременно заработной платы работникам медицинских учреждений обсудили на совещании в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Дагестана.
В обсуждении приняли участие руководители структурных подразделений фонда, городских и районных филиалов и страховых медицинских организаций.
Было отмечено, что территориальным фондом ОМС Дагестана через страховые медицинские организации в установленные сроки направляются средства в медучреждения с учетом повышения заработной платы медицинским работникам, согласно майским указам Президента России.

Методика:
1. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
2. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.
3. Период исследования: февраль 2018 года.
4. Рейтинг построен по российским СМИ.
5. Данные для рейтингов рассчитаны 14.03.2018.

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

О компании «Медиалогия»
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

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Источник: www.mlg.ru
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