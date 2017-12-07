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7 декабря 2017, 15:50
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Якутия вошла в топ 10 регионов с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие зарплаты в России у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, которое подготовили эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».

Составители рейтинга регионов России по зарплатам в 2017 году в качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц и долю низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианную зарплату и коэффициент Джини.

МОЖНО ПОХВАСТАТЬСЯ

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Такой заработок почти в любой ситуации позволяет говорить о, как минимум, среднем достатке работника, а часто даже об относительно высоком, хотя тут тоже заметна высокая дифференциация. В северных удаленных регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, но даже при повышенных ценах такая зарплата является достойной по российским меркам.

Лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего, а медианное значение данного показателя по регионам России составляет 1,5%.

В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край и республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

Почти все регионы, лидирующие, по доле высокооплачиваемых работников – это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также столица. Таким образом, несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, как и в советский период, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес здесь – добыча всевозможных природных богатств. Он позволяет не только получать высокую прибыль собственниками, но и платить относительно высокую зарплату наемным рабочим.

ПРИМЕР «АМЕРИКАНСКОГО» КАПИТАЛИЗМА

Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов. Высокие зарплаты в Москве имеют иное объяснение. В столице расположены крупные офисы почти всех крупнейших российских и иностранных корпораций, Москва является финансовым центром России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет то, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице.

При этом Москва в отличие от многих других регионов-лидеров по зарплатам характеризуется относительно высокой для первой пятерки регионов долей (1,5%) работников с низкой оплатой труда (менее 10 тысяч рублей в месяц). В результате московский рынок труда похож на примеры «американского» капитализма – здесь достаточно много богатых людей, но и скромно зарабатывающих жителей также немало. Именно поэтому Москва является лидером по коэффициенту Джини (0,38), что говорит о максимальном среди регионов России расслоении работников по зарплатам.

«БОГАТЫХ» МЕНЬШЕ

На первый взгляд, несколько парадоксальным выглядит широкая представленность регионов из центральной России в числе субъектов РФ с минимальной долей высокооплачиваемых работников. Помимо национальных республик, которые исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, в числе регионов с минимальной долей «богатых» работников входят: Псковская область, Орловская область, Брянская область, Тамбовская область, Ивановская область и Кировская область.

В целом в 12 регионах, в том числе вышеназванных шести, менее 0,7% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц. Отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России, скорее всего, связано их относительной близостью к Москве. В данном случае из-за относительно хорошей транспортной доступности, бизнесом можно управлять из столицы, таким образом, центральные офисы расположены в Москве, где руководству комфортнее жить, а основная масса работников, с невысокими зарплатами, сосредоточена в данных регионах.

Кроме того, многие инициативные люди, кто мог бы стать бизнесменом или крупным руководителем, имеют больше возможностей для переезда в Москву, что несколько обескровливает ближайшие регионы. При этом в регионах, непосредственно граничащих с Московской областью (Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Тверская область, Смоленская область и Владимирская область) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок, что ведет к росту числа высокооплачиваемых работников, и, следовательно, приводит к более высокому расположению данных регионов в рейтинге.

ЗНАЧИМАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

В девяти регионах страны (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской республики (30,5%).

В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это является значимой социальной проблемой. Как показали результаты исследования, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц.

Вместе с тем, в ряде регионов, в основном, дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. Это накладывает определенные обязательства на работодателей. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования.

Полностью читайте на сайте ПРАЙМ.

 

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Источник: https://1prime.ru/News/20171207/828225684.html . Инфографика http://riarating.ru/infografika/20171207/630078217.html
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