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Экономика
9 января 2018, 12:40
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Якутия вошла в число регионов с растущей потребительской активностью

Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал Индекс потребительских настроений в регионах по итогам декабря 2017 года.

Наибольшие значения прироста реальных зарплат и потребительской активности в ближайшие месяцы будут отмечены в Хабаровском и Краснодарском краях, Ленинградской области, Республике Саха (Якутия) и Приморском крае.

Заметный спад в потребительской активности и в реальных зарплатах в ближайшие месяцы будет отмечен в Севастополе, Республике Крым, Ростовской области, Республике Коми и Чеченской Республике.

Инфляция в ближайшие месяцы останется на достаточно низком уровне, однако риски повышения инфляции в первом полугодии 2018 года сохраняются. Расчеты показывают, что рост ВВП в 1-2 кварталах 2018 года может составить около 5% или даже более того.

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Источник: http://yakutsk.ru/news/economy/yakutiya_voshla_v_chislo_regionov_s_rastushchey_potrebitelskoy_aktivnostyu/
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