Якутия входит в пятерку регионов – лидеров по внедрению телемедицины

По показателям внедрения телемедицины республика Саха (Якутия) входит в пятерку регионов-лидеров. Об этом рассказал глава региона Егор Борисов в интервью ТК «Якутия-24».

Все учреждения здравоохранения республики подключены к единой компьютерной сети для проведения телемедицинских консультаций. Врачи оказывают телемедицинские консультации жителям разных районов.

«Можно наоборот, из Якутска получать медицинскую консультацию из ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, а также из клиник со всего мира», — отметил Егор Борисов.

В Якутии действуют специализированные отделения для проведения телемедицинских консультаций в ведущих учреждениях – Республиканских больницах №1 и №2. Экстренные консультации также проводятся на базе Республиканского центра медицины катастроф, где создан центр для проведения экстренных телемедицинских консультаций в круглосуточном режиме, сообщается на сайте Минвостокразвития России.