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Якутия входит в пятерку лидеров по количеству заявлений на «дальневосточный гектар»

Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработали более 300 подробных ответов на самые актуальные вопросы получателей «дальневосточных гектаров», поступающих на «горячую линию» программы и через электронную форму обратной связи на главном сайте программы «Надальнийвосток.рф».
За время работы горячей линии «дальневосточный гектар» на нее поступило около 170 тысяч обращений, более половины из них – за первые шесть месяцев этого года, отметил заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин.

«Возросший интерес к программе связан с началом реализации с 1 февраля третьего этапа федерального закона, когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой житель России. Вопросы от граждан поступают как по телефону «горячей линии» 8-800-200-3251, так и через электронную форму обратной связи. Для того чтобы операторы смогли наиболее полно ответить на них, наши юристы разработали уже более 300 скриптов – развёрнутых ответов на наиболее часто задаваемые вопросы», сообщил Денис Кузин.

В их числе — в каких районах ДФО можно получить участок, как подать заявление, в том числе коллективное, общий срок рассмотрения, что такое уполномоченный орган, как можно использовать участок с тем или иным ограничением регламентом, вопросы трудоустройства в дальневосточном регионе и так далее. Многие ответы дублируются на сайте ФИС «НаДальнийВосток.РФ». Спустя год работы программы специалисты отмечают смещение интереса в область освоения «дальневосточных гектаров», добавил он.
«Если вначале людей интересовал процесс получения земельного участка, от выбора до подачи заявки, то сейчас, когда земельные участки активно осваиваются гражданами – более 25,6 тысяч уже предоставлены в пользование — вопросы чаще касаются практической плоскости: виды разрешенного использования, критерии освоения земельных участков и так далее», — рассказал замглавы Агентства.

Денис Кузин подчеркнул, если вопрос имеет проблемный характер и требует вмешательства, он передается на вторую линию поддержки участников программы «дальневосточный гектар», где юристы отрабатывают каждую ситуацию, связываясь с заявителями и уполномоченными органами власти.

«Количество таких обращений за время работы программы составило не более 1% от общей массы, это подтверждает качественную и эффективную работу операторов «горячей линии», — отметил он.

Отметим, география поступающих на «горячую линию» обращений соответствует топ-5 регионов по количеству заявлений на гектар: почти 30% вопросов – из Приморья, более 15% — из Хабаровского края, в пятерку лидеров также вошли Якутия, Сахалин и Москва.
Напомним, благодаря формам обратной связи не только решаются проблемные вопросы, но и формируются предложения по совершенствованию механизма выдачи «дальневосточных гектаров». Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что «горячая линия» — один из ключевых каналов взаимодействия с потенциальными получателями гектаров.

«Проект по выдаче гектаров на Дальнем Востоке — максимально ориентирован на конкретного человека. «Горячая линия» создана для того, чтобы получатель гектара смог задать волнующие его вопросы и получить на них ответы. В свою очередь мы смотрим, что интересует граждан, какие меры поддержки востребованы, это позволяет нам понять, на что стоит обратить внимание при реализации масштабного федерального проекта по предоставлению земли на Дальнем Востоке», — прокомментировал глава Минвостокразвития России, сообщается на сайте Минвостокразвития России.

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Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2798572
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