Якутия входит в десятку лидеров по семейным доходам

Агентство «РИА-рейтинг» подсчитало, где живут самые богатые семьи. Расчет делался таким образом: складывалась средняя в регионе зарплата обоих родителей, а из получившейся суммы вычитались минимальные расходы.

На первом месте расположился Ямало-ненецкий автономный округ: здесь у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается почти 115 тысяч рублей. Хуже всего живут семьи в Кабардино-Балкарии, здесь на жизнь денег вообще не остается. Как в этом рейтинге расположились дальневосточные регионы, рассказывает «МК на Сахалине».

Чукотский АО

Место в рейтинге – 2.

Остаток семьи с одним ребенком – 122 179 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 100 896 руб.

Сахалинская область

Место в рейтинге – 4.

Остаток семьи с одним ребенком – 94 360 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 79 812 руб.

Магаданская область

Место в рейтинге – 5.

Остаток семьи с одним ребенком – 93 095 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 74 142 руб.

Республика Саха (Якутия)

Место в рейтинге – 9.

Остаток семьи с одним ребенком – 71 938 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 54 956 руб.

Камчатский край

Место в рейтинге – 10.

Остаток семьи с одним ребенком – 70 408 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 49 456 руб.

Хабаровский край

Место в рейтинге – 20.

Остаток семьи с одним ребенком – 44 786 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 31 358 руб.

Амурская область

Место в рейтинге – 24.

Остаток семьи с одним ребенком – 39 061 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 27 236 руб.

Приморский край

Место в рейтинге – 35.

Остаток семьи с одним ребенком – 36 336 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 22 880 руб.

Еврейская АО

Место в рейтинге – 56.

Остаток семьи с одним ребенком – 29 440 руб.

Остаток семьи с двумя детьми – 16 267 руб.