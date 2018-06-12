Якутия входит в десятку лидеров по семейным доходам

Агентство «РИА-рейтинг» подсчитало, где живут самые богатые семьи. Расчет делался таким образом: складывалась средняя в регионе зарплата обоих родителей, а из получившейся суммы вычитались минимальные расходы.
На первом месте расположился Ямало-ненецкий автономный округ: здесь у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается почти 115 тысяч рублей. Хуже всего живут семьи в Кабардино-Балкарии, здесь на жизнь денег вообще не остается. Как в этом рейтинге расположились дальневосточные регионы, рассказывает «МК на Сахалине».
Чукотский АО
Место в рейтинге – 2.
Остаток семьи с одним ребенком – 122 179 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 100 896 руб.
Сахалинская область
Место в рейтинге – 4.
Остаток семьи с одним ребенком – 94 360 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 79 812 руб.
Магаданская область
Место в рейтинге – 5.
Остаток семьи с одним ребенком – 93 095 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 74 142 руб.
Республика Саха (Якутия)
Место в рейтинге – 9.
Остаток семьи с одним ребенком – 71 938 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 54 956 руб.
Камчатский край
Место в рейтинге – 10.
Остаток семьи с одним ребенком – 70 408 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 49 456 руб.
Хабаровский край
Место в рейтинге – 20.
Остаток семьи с одним ребенком – 44 786 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 31 358 руб.
Амурская область
Место в рейтинге – 24.
Остаток семьи с одним ребенком – 39 061 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 27 236 руб.
Приморский край
Место в рейтинге – 35.
Остаток семьи с одним ребенком – 36 336 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 22 880 руб.
Еврейская АО
Место в рейтинге – 56.
Остаток семьи с одним ребенком – 29 440 руб.
Остаток семьи с двумя детьми – 16 267 руб.