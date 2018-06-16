Якутия в третий раз приняла участников и гостей Всероссийской Общественной акции «Честь и доблесть»

МВД по Республики Саха (Якутия) в третий раз приняло участников и гостей Всероссийской Общественной акции «Честь и доблесть». В первый раз стражи правопорядка Земли Олонхо принимали гостей в 2009 году, затем последовало масштабное мероприятие 2013 года и вот, наконец, Республика Саха (Якутия) была избрана местом для проведения церемонии в юбилейном 2018 году, когда ведомство отмечает 300-летие российской полиции.

Сама премия была учреждена в августе 2004 года по инициативе Российского Совета Ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск совместно с другими общественными организациями.

Это единственная в стране премия общественного признания и оценки труда людей, которые добросовестно и мужественно, порой ценою своей жизни, отстаивают законность и правопорядок, права и свободы граждан.

На якутской земле премия была представлена в 11 номинациях: «За героизм и мужество», «За верность служебному долгу», «За бескомпромиссную борьбу с преступностью», «За охрану общественного спокойствия», «За гуманизм и великодушие», «За достижения в спорте», «За продолжение славных традиций», «За преданность профессиональному и общественному долгу, верность ветеранскому движению», «За интеллектуальный вклад в защиту законности и правопорядка». Но, все же, самыми волнительными стали премии в номинациях «Они сражались за Родину» и «За материнский подвиг». Номинантам этих двух премий зал аплодировал стоя.

В номинации «Они сражались за Родину» был награжден полковник милиции в отставке Николай Петрович Олесов – ветеран Великой Отечественной войны и МВД по Республике Саха (Якутия).

Зал с трудом сдерживал слезы при вручении премии «Материнский подвиг» Галине Никитичне Авдеевой – 73-летней матери якутского милиционера Федора Авдеева, погибшего при исполнении служебного долга в Республике Дагестан.

Среди представителей восьми регионов Дальневосточного федерального округа в номинациях «За верность служебному долгу» и «За бескомпромиссную борьбу с преступностью» был представлен свет оперативных служб Дальневосточного федерального округа в лице подполковника полиции Виктора Рябцева (Еврейский автономный округ), подполковника полиции Алексея Демидова (Хабаровский край), майора полиции Андрея Ким (Сахалинская область) и старшего лейтенанта полиции Артема Сивинцева (Камчатский край).

Общественной премии за высокие достижения в спорте удостоились якутяне полковник милиции в отставке Павел Пинигин и майор полиции Алексей Варламов. За проявленную отвагу были награждены якутский полицейский Иван Бурнашев и Хабаровский росгвардеец Павел Михалко.

Церемонию сопровождал богатый концертный репертуар, представленный профессиональными артистами и ведомственными творческими коллективами.

В завершении мероприятия помощник Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник внутренней службы Иван Федорович Шилов выразил слова благодарности руководству республики, руководителям правоохранительных структур, личному составу регионального ведомства и особо отметил вклад министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майора полиции Владимира Прокопенко.

Церемония состоялась!