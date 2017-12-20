Якутия в составе России и… в музейных экспонатах

Уходящий 2017 год ознаменовали три юбилейные исторические даты – 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие образования ЯАССР и 25-летие Конституции республики. Под девизами «Навеки вместе» и «Тепло вечной мерзлоты» 15-17 декабря в Москве проходят Дни Республики Саха (Якутия) в Москве, которые приурочены к этим датам.

Российская империя прирастала землями постепенно. Каждый народ самостоятельно выбирал новый исторический путь — стать частью Великой России, войти в дружную семью народов. Якутия вошла в состав Российского государства в 1632 году — второй среди нынешних республик Российской Федерации (после Удмуртии, которая стала частью России с 1552 года). Вхождение Якутии в состав России стало судьбоносным историческим решением, определившим дальнейший путь развития уникального во всех отношениях северного региона.

Эти события навсегда изменили ход истории, стали фундаментом для развития, формирования современной экономики, основой для культурного, духовного роста народов республики. Сегодня на древней земле Олонхо в мире и согласии проживают представители 129 народов.

С юбилейной датой связано немало общественно-культурных событий. В частности, в Якутии и за её пределами проводится немало выставок посвященных 385 последним годам нашей совместной истории, на которых представлены экспонаты, которые много могут рассказать об этих без малого четырех веках, прожитых вместе.

Не является исключением известный музей Александра Кошукова, который находится в Нерюнгри. В нем собрано немало экспонатов из истории Якутии, которая 385 лет назад вошла в состав Российского государства, в том числе из истории самих «круглых» дат.

Экспонаты, посвященные юбилейным датам вхождения Якутии в состав Российского государства, в музее Александра Кошукова занимают особый раздел.

Вот, например, выпущенная в 1957 году настольная медаль с русским казаком и якутским охотником, словами «В память 325-летия вхождения Якутии в состав России», гербом РСФСР и строчкой из советского гимна на обороте: «Навеки сплотила Великая Русь». Это очень редкая медаль – в 1957 году Ленинградский монетный двор выпустил всего 130 экземпляров. Медальер В.М.Акимушкина выполнила юбилейную настольную медаль диаметром 67 мм и весом 141 грамм из томпака. Так называется материал — разновидность латуни с содержанием меди 88-97% и цинка до 10%.

Через пятнадцать лет после того юбилея, в 1972 году, Ленинградский монетный двор выпустил еще одну настольную медаль — «50 лет ЯАССР». Автор медали — А.В.Басылайканов, тираж 1 024 экземпляра, диаметр 60 мм. На лицевой стороне – герб РСФСР и надпись «1922. 50 лет ЯАССР. 1972». На оборотной — рельеф Ордена Ленина (высшей награды Советского Союза, исключая Звезды Героев) и слова «50 лет. В братской семье народов СССР».

На этом коллекция «юбилейных» медалей не заканчивается. Следующая медаль выпущена в 1982 году. На одной ее стороне изображены серп и молот, стилизованный профиль алмаза, даты 1632–1982 и названия республик – РСФСР – ЯАССР. На другой стороне – стоящие рядом русский казак и якутский охотник с бумажным свитком договора и надписью «350 лет вхождения Якутии в состав России».

Юбилейным датам посвящены не только монеты. Вот, например, огромнейший, чуть и не с человека ростом, блестящий самовар – тоже «юбилейный», изготовленный в 1957 году! Прямо на его «фасаде», над большим краном, выбиты слова: «325 лет вхождения Якутии в состав Российского государства».

«Ровесник» самовара — чудесной красоты блюдо с юбилейной надписью «325 лет вхождения Якутии в состав России».

Еще один чудесный экспонат музея – юбилейная (325 лет, 1632-1957) кружка-шутиха с юбилейной надписью, изготовлена на Конаковском фарфоровом заводе. Кружку в музей Александра Кошукова передала Зинаида Линева, заведующая кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института Северо-Восточного Федерального университета имени М.К.Аммосова, доктор медицинских наук, профессор. Её отец — Ефрем Андреев — крупный организатор фтизиатрической службы, первый директор Якутского НИИ туберкулеза Минздрава РСФСР, заслуженный врач ЯАССР, РСФСР, кандидат медицинских наук. Мама — заслуженная учительница ЯАССР.

Отец Зинаиды Ефремовны в 1957 был председателем Верховного Совета ЯАССР. Очень редкая кружка с такой надписью вручалась первым руководителям республики. И вот история сложилась так, что она попала в музей и стала очень интересным экспонатом.

50-летию ЯАССР и, соответственно, 340-летию вхождения Якутии в состав России, посвящен выпуск «юбилейного» якутского ножа. Стальное лезвие, а ручка и ножны выполнены из якутского материала — кости. На рукоятке ножа – надпись «50 лет ЯАССР».

В том же 1972 году «родилось» переходящее Красное знамя. Вверху золотым шитьем выполнены слова «Якутский обком КПСС, Совет министров ЯАССР и ЯОСПС». Внизу, под гербом – «Победителю в социалистическом соревновании между предприятиями в честь 50-летия ЯАССР». Знамя сменило много передовых коллективов, после чего нашло достойное место в этом историческом музее.

Сувенир «50 лет ЯАССР» — это тоже юбилей 1972 года.

Раритетные сигареты 1982 года выпуска «Якутия» подписаны «60 лет Якутской АССР». Конечно, они предназначены не для курения, а для того, чтобы напомнить всем о знаменательной дате – Якутия в составе России.

Музейные экспонаты иногда лучше любых других свидетельств могут рассказать современникам об ушедших эпохах, об интересном прошлом нашего Отечества, о фактах 385-летней истории Якутии в составе большого, сильного и дружного Российского государства.