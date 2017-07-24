Якутия в шоке: в АЛРОСА обыски

Следственные действия и выемка документов проводятся в одном из подразделений алмазодобывающей компании АЛРОСА, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В московском офисе компании «Единая сбытовая организация «АЛРОСА» проводятся оперативно-следственные действия», — сказал собеседник агентства. По его словам, ведется выемка необходимой документации. Источник уточнил, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. О каком именно деле идет речь, собеседник ТАСС не уточнил.

Как сообщил агентству источник, близкий к компании, задержан сотрудник службы безопасности. Других подробностей он не привел.

АЛРОСА подтвердила проведение следственных действий в офисе «Единой сбытовой организации». Офис компании в Москве находится на улице 1812 года, дом 14.

В начале апреля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ следственных действий в московском офисе алмазодобывающей компании АЛРОСА, которые были связаны со сделками с непрофильными активами в 2011-2013 годах.

АЛРОСА — крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи АЛРОСА составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошлом году составили $4,375 млрд. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25% и улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении в настоящее время находится почти 34% акций.