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Якутия в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Лидерами рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения стали регионы Северного Кавказа, а в числе замыкающих – регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Вредные привычки — одна из самых острых социальных проблем в современном обществе. Их распространенность негативно отражается как на жизни каждого конкретного человека и его семьи, так и общества в целом. И даже несмотря на то, что принципы здорового образа жизни получают все большее распространение и в нашей стране, окончательно вытеснить вредные привычки, к которым относятся табакокурение, алкоголизм и наркомания, из жизни российских жителей пока не удается. Впрочем, данная проблема – всемирная, но в нашей стране активная борьба с вредными привычками началась сравнительно недавно.

По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения. При составлении рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений,  связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что проблемы алкоголизма, наркомании и табакокурения не теряют своей актуальности, но их распространенность весьма различается между российскими регионами.

В лидерах – Северный Кавказ, в замыкающих – Дальний Восток и Сибирь

Как показало исследование главным фактором неприятия вредных привычек, стало не столько экономика регионов, сколько их географическое положение, а также традиции и история.

На лидирующих позициях предсказуемо разместились северокавказские республики. На первом месте Чеченская Республика, где, судя по результатам исследования, вредные привычки не получили широкого распространения. Следом расположились ее соседи – Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия – Алания. Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции. Но по таким показателям, как преступления в состоянии наркотического опьянения и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чеченской Республики, которая входит в первую десятку.

Если не брать во внимание северокавказские республики и примкнувший к ним Ставропольский край, то наиболее высокие места заняли Саратовская область (6-е место), Смоленская область (9 место), Волгоградская область (10 место), Ульяновская область (11 место). Как видим, в данном списке превалирует Поволжье.

Распределение в нижней части рейтинга, то есть там, где приверженность вредным привычкам максимальная, также мало зависит от социально-экономического положения регионов и размера зарплат проживающего в них населения. Так, последнее место занимает сравнительно бедная Еврейская АО, но следом за ней идет Ямало-Ненецкий АО, который во всех экономических рейтингах, как правило, занимает первые места.

В нижней части рейтинга также отчетливо прослеживается скорее географическая, а не экономическая зависимость. Большинство регионов в нижней части рейтинга – представители регионов Сибири и Дальнего Востока. Наряду с Еврейской АО и Ямало-Ненецким АО, в последнюю пятерку вошли Республика Бурятия, Магаданская область и Камчатский край. При этом проблемные точки в каждом из них разные. Так, для Камчатского края и Ямало-Ненецкого автономного округа наиболее остро стоит проблема табакокурения, о чем свидетельствует самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя. В Еврейской автономной области к высокому потреблению табака добавляется проблема наркомании, которая так же остра и в Республике Бурятия, а для Магаданской области, несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, согласно данным официальной статистики, важной является проблема потребления алкоголя.

Отдельно отметим Санкт-Петербург, который замыкает десятку регионов, наиболее приверженных вредным привычкам. В данном случае прослеживается явное нарушение географического принципа. По всей видимости, низкое место второй столицы связано с ее ролью западных ворот страны и транзитным положением на пути торговых потоков – разного качества и содержания.

Москва расположилась на 57 месте, что можно считать неплохим показателем для столичного региона, где, как правило, сосредоточены не только максимальные возможности, но и максимальные соблазны.

Якутия располагается в четвертой двадцатке рейтинга, заняв 64 место из 85 регионов РФ.

Исследование распространенности вредных привычек среди населения в очередной раз показало насколько широк размах их распространённости и существенны различия между российскими регионами. Очевидно, что без поддержки на всех уровнях и без комплексного долгосрочного подхода не обойтись, а борьба с вредными привычками населения и популяризация принципов здорового образа жизни должна стать массовым движением.

Рейтинг: https://ria.ru/20181210/1547616943.html

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»
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