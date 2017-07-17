Якутия в огне, но… угрозы здоровью нет

ГУ МЧС России по РС(Я) сообщает, что сохраняется задымление в Усть-Алданском, Таттинском, Намском, Мегино-Кангаласском, Амгинском районах , но угрозы здоровью граждан данных муниципальных образований нет.

Непрерывный контроль состояния окружающей среды на территории Республики Саха (Якутия) осуществляется лабораториями Якутского Управления гидрометеослужбы и Центра гигиены и эпидемиологии республики несколько раз в сутки. По данным Роспотребнадзора РС(Я), в г. Якутске и его окрестностях также сохраняется задымленность.

МЧС России и региональные власти мобилизуют все необходимые силы, чтобы в самые короткие сроки стабилизировать лесопожарную обстановку и полностью восстановить жизнедеятельность населения.

Межведомственный штаб, созданный на базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), определил задачи и дополнительные мероприятия, которые позволят стабилизировать обстановку.

На сегодняшний день на территории Республики Саха (Якутия) для обнаружения и ликвидации лесных пожаров задействованы более 800 человек и около 50 единиц техники. Среди населения организована разъяснительная работа, как защититься от дыма, какова оперативная ситуация и какие меры предпринимаются для её стабилизации.

Специалистами министерства здравоохранения проводится ежедневный мониторинг обращения лиц с заболеваниями сердечно-сосудистых и дыхательных путей.

Из-за распространения дыма от лесных пожаров постами, состоящими из специалистов профильных служб, усилен контроль экологической обстановки на территории Республики Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует гражданам пожилого возраста, больным людям и детям ограничить пребывание на улице, если дымка все-таки вызывает неприятные ощущения. В поездках по задымленным трассам водителям следует быть предельно осторожными.

Используйте влажную марлевую повязку или аптечную защитную маску, пейте больше воды, но не сладкой Плотно закрывайте окна, двери. Чаще проводите влажную уборку. Откажитесь от курения и алкоголя, это мобилизует резервы организма.

В случае ухудшения самочувствия, обращайтесь к врачу.