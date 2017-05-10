Якутия – в лидерах по рождаемости на Дальнем Востоке

фото: из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Проект «Наш университет_лекции» в этот раз посвящен демографии и показателям рождаемости в Якутии, о которых рассказала доктор экономических наук СВФУ Светлана СУКНЕВА, а также теме истории архитектуры в изложении доцента Инженерно-технического института СВФУ Станислава ДАНИЛОВА.

В начале своей лекции заведующий лабораторией экономики народонаселения и демографии НИИ региональной экономики СВФУ Светлана Сукнева рассказала, по каким показателям делаются общие расчеты прироста населения за счет рождаемости. «Рождаемость населения – это результат рождений, которые оцениваются за определенный период, что является абсолютным показателем рождений в течение года. Кроме этого оцениваются относительные характеристики, по отношению к населению, которые эту рождаемость продуцируют», – сказала она.

По информации Светланы Сукневой, существует большая разница между рождаемостью городского и сельского населения. «Сельчане имеют высокие репродуктивные планы, что сказывается на повышении рождаемости. Это повсеместная особенность. В Якутии этот контраст наиболее заметен, это связано с высоким уровнем сельского населения. Якутяне, живущие в районах, показывают самый высокий уровень рождаемости по Дальневосточному федеральному округу, а также по всем северным сельским территориям России», – отмечает ученый.

Доцент кафедры архитектуры и городского строительства Инженерно-технического института СВФУ Станислав Данилов рассказал, какими чертами должно обладать древнее строение, чтобы считаться памятником архитектуры, также затронул особенности каменного мегалитического сооружения Стоунхендж (Stonehenge) в Англии и целостность художественного образа древнего жилища якутов – балагана.

«В культуре народа саха есть деревянные и земляные сооружения, которые могли быть использованы нашими предками гораздо раньше, чем датируется в официальной исторической информации», – высказался архитектор. Он отметил, что настоящий якутский балаган должен быть построен только с помощью одного топора. «По сути, внешне древнее жилище выглядит неказисто. Но в целом, если брать в учет покатые стены, представляющие собой надежную трехслойную защиту от холодов, внутренние удерживающие балки способные выдержать толстый слой снега, маленький уютный камелек, обеспечивающий необходимым теплом, – все вместе представляет одну гармоничную композицию, призванную обеспечить надежный и уютный кров», – заметил он.

Проект редакции корпоративных медиа СВФУ еженедельно освещает актуальные темы различных областей науки. Выпуски «Наш университет_лекции» выходят два раза в неделю на официальном канале СВФУ в сети YouTube. Ролики также транслируются по республиканскому телевидению «Саха24» по средам, четвергам и пятницам.