Якутия — в лидерах по развитию сельскохозяйственной кооперации

Республика Саха (Якутия) на втором месте, Тюменская область на третьем, первенство за Липецкой областью.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на 1 января 2017 года одни из лучших региональных практик развития сельскохозяйственной кооперации отмечены в Якутии, где действует 391 кооператив (кредитные, перерабатывающие, снабженческо-сбытовые, обслуживающие). В Липецкой области их 846, в Тюменской области — 153 кооператива. Хуже всего дела обстоят в Мурманской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком АО и на Камчатке. Там не зарегистрировано ни одного кооператива.

В докладе Минсельхоза отмечается, что пик развития кооперативной отрасли пришелся на 2012 год. В настоящее время 1/5 часть кооперативов прекратила свою деятельность.