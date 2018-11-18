Якутия в лидерах конкурса по присвоению имен аэропортам

Однако, как отмечают организаторы конкурса, первые дни финального тура конкурса показали, что данные по регионам могут кардинально меняться. В качестве примера они привели голосование по выбору имени для аэропорта Казани.

«В первые дни голосования лидировал Андрей Туполев, сегодня безусловным фаворитом стал Габдулла Тукай. Татарский поэт набрал уже более 15 тыс. голосов, это вдвое больше, чем у знаменитого авиаконструктора», — сказано в сообщении.

«В одних регионах отрыв лидеров от остальных кандидатов более чем очевиден, в других — разница голосов между первым и вторым кандидатом минимальна. В Волгограде сохраняется интрига: за каждого из трех кандидатов — маршала Георгия Жукова, летчика Алексея Маресьева, маршала Василия Чуйкова — отдано примерно равное количество голосов», — сообщили организаторы.

Имена ряда выдающихся людей страны лидируют в конкурсе сразу в двух-трех городах. Так, имя Ломоносова набирает наибольшее число голосов в Москве (Домодедово) и Архангельске. Имя Лермонтова — в Пензе и Минеральных Водах, а имя Петра I лидирует в Воронеже, Астрахани и Санкт-Петербурге.