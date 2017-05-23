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23 мая 2017, 23:57
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Якутия в финале Национального чемпионата «juniorskills»: «бронза» на вес «золота»

                               

Наконец-то, закончился  финал Национального чемпионата  и  мы с удовлетворением можем сказать, что наши ребята съездили в Краснодар не напрасно. Они соревновались на равных со школьниками из 36-х регионов и 3 иностранных государств: Белоруссии, Нидерландов, Швейцарии. Ребята соревновались по  19 компетенциям.

Якутию в этом году на финале Национального чемпионата «juniorskills»  представили участники  5 компетенций: аэрокосмическая инженерия, мультимедийная журналистика, химический анализ, кулинарное и кровельное дело. Соответственно, каждая компетенция была представлена 2-мя участниками, наставниками и педагогами.

«juniorskills» — страна умников и умниц, страна профессионалов- целеустремленных и позитивных!

Немного хочу рассказать о членах и наставниках сборной команды Якутии  «juniorskills»

Команду компетенции «Аэрокосмическая инженерия» представляли учащиеся Октемского лицея Хангаласского улуса Пахомов Иван,Большаков Егор –ученики 9 класса, Охлопков Стас-ученик 8 класса  с наставником Дормидонтовым Иннокентием Егоровичем, Почетным работником общего образования, отличником образования РС(Я) . К слову, Иннокентий Егорович с 2003г. в Октемском лицее ведет кружок «Авиаракеты и моделизм», в котором эти ребята и занимаются.

Команду компетенции « Лабораторный химический анализ»  представляли ученики физико-технического лицея им. В. П.Ларионова Старостин Алексей и Степанова Татьяна-ученики 10 «а» класса под руководством наставника Широких Екатерины Дмитриевны-заслуженного учителя РС(Я), Почетного работника общего образования РФ, обладателя Гранта «Лучший учитель РФ» и «Лучший учитель РС(Я)», Победителя Всероссийского конкурса учителей физики, математики, химии, биологии и др. высоких регалий.

Команду компетенции «Кулинарное дело» представляли ученики Сахаполитехнического лицея(школа №14 г. Якутска) Мигалкин Владислав-10 «в» класс, Петрова Настя-ученица 8»Б» классов, а наставником была Петрова Альбина Николаевна–повар V разряда школы №14.

Команду компетенции «Кровельное дело» представили ученики школы №25 г.Якутска  Строев Данил –ученик 10-го и Байков Данил –ученик 8 класса под руководством наставника Христофорова Анатолия Анатольевича-зам. директора по АХР школы №25.

Команду компетенции « Мультимедийная журналистика» представили ребята из  села Бердигестях  Горного улуса Никифорова Алена  и Данилов Марсель–ученики 8 «а» класса гимназии, под руководством педагога высшей категории  Центра дополнительного образования Горного улуса Дьяконовой  Дарьи Семеновны и наставника команды  Керемясовой Лены Петровны-заслуженного работника культуры РС(Я), отличника образования РС(Я), члена Евразийской Академии Телевидения и Радио, руководителя студии «Сергелях» НВК «Саха».

С самого начала чемпионата ребята сборной сдружились , поскольку все расположились на одном этаже гостиничного комплекса «Екатерининская» г. Краснодара и вместе готовились решать конкурсные задания.  Наставники были  уверены в своих силах, делились опытом и помогали друг другу советом и поддержкой. В целом, команды были настроены на победу.

Задания достаточно сложные, но подобног о рода ребята решали на региональном чемпионате. . Участники команды «Аэрокосмической инженерии»  выполняли конкурсное задание состоящее  из нескольких модулей: проектирование ракетоносителя в программе open rocet, изготовление корпуса ракетоносителя из композитных материалов, проектирование и распечатка деталей на лазерном станке, программирование спасательного оборудования на ардуинонано, сборка и испытание, запуск ракет. Во время запуска  ракета выполнила все требования: полет вертикальный, сброс основного и дополнительного парашюта,  сработала телеметрия.

Команде «Кровельное дело» было дано задание изготовить шашки в виде ромбов из окрашенного листового металла по заданному углу. Далее произвести монтаж на макет теремной башни кремля, с чем ребята справились неплохо.

Изготовить  в первый день конкурса профитроли с сырно-сливочным кремом и тарталетки с овощами, во  второй день: куриный рулет и овощной салат, в 3-й день: горячее сложным способом гратен, кэнди бар на тему «море».

Компетенции «Мультимедийная журналистика» было дано задание : составить лонгрид на тему «Могу ли я работать, как взрослый?».

Чемпионат проходил в Выставочно-конгрессном комплексе Краснодарского края «Экспоград», что находится на другом конце  города и ребятам приходилось вставать рано, в 6 ч., в 7ч. позавтракать , на автобусе добираться до места соревнований целый час. Несмотря на плотный соревновательный график ребята справились с волнением и  в течение 3-х дней с  нордическим спокойствием  северного человека справлялись с конкурсными заданиями.

Самыми опытными ««juniorskills» оказались ребята из «Аэрокосмической инженерии» и их наставник Иннокентий Егорович Дормидонтов охотно делился с молодыми наставниками опытом, помогал советом.

Каждый наставник  в эти дни  детям заменял и родителей,  учителей,  их внимание было приковано только к ним.  Начиная с самого утра до позднего вечера они совместно решали конкурсные задания: спорили, искали  решение. Правильное выполнение заданий приводило наставников в радость, а какие-то погрешности к огорчениям. Здесь можно было видеть, насколько наставники преданы делу своей жизни-воспитать ученика умницей, справляющимся с любым сложным заданием, а также быть примером во всем: в общении, поступках и отношении к другим людям.

Итогом напряженнейших трех дней соревнований стало завоевание нашей  командой трех медалей бронзового достоинства. Их удостоились команды по «Лабораторно-химическому анализу», «Аэрокосмической инженерии», «Мультимедийной журналистике». Компетенция «Мультимедийная журналистика» была на этом чемпионате презентационной.

Все наши команды соревновались на равных с сильными командами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. В компетенции «Аэрокосмическая инженерия» наши ребята смастерили самый лучший корабль, который летал лучше всех. Недаром московская команда скажет: « У якутов ракета лучшая». В спорной и напряженной борьбе ребятам досталось третье место.

Команда участников компетенции  « Лабораторный химический анализ» в  равной борьбе с командами ,  давно заявившим себя на  ««juniorskills»  Москвы и Татарстана, завоевала третье место.

Надо отметить то, что  презентационная  компетенция «Мультимедийная журналистика» соревновалась на международной площадке. В  упорнейшей борьбе с командой Нидерландов(Голландия) вслед за сильнейшими командами г.Москвы и Санкт-Петербурга  заняла третье место.

Таким образом, образом, «бронза» для якутян — «juniorskills», учитывая упорную борьбу и равность в силах команд, оказалась «на вес золота».

Также успехом команды якутян стало вручение сертификатов  эксперта «juniorskills  наставникам  команд Дормидонтову Иннокентию Егоровичу, Христоофрову Анатолию Анатольевичу, Николаевой  Альбине Николаевне.

 

За  «juniorskills»-в будущее!

Награждение участников финала Национальноог чемпионата  было очень торжественным. Оно прошло в Государственной Госфилармонии им. Пономаренко при полном аншлаге с участием Правительства Краснодарского края, Министерства образования и науки РФ, руководителей фонда «Вольное дело»и других. Ребятам были вручены бронзовые медали и памятные подарки. Мало сказать, что«juniorskills»- интересное и незабываемое мероприятие. «juniorskills»-это мощное движение юных профессионалов, имеющих светлую перспективу.

Надо отметить, что количество участников этого движения становится все больше, поскольку молодые люди понимают, насколько это помогает им найти себя в этой жизни, состояться.

А следующий чемпионат будет проводиться в  Республике Татарстан.

 

 

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Источник: Лена Керемясова, гл.эксперт по Мультимедийной журналистике  по РС(Я), 22 мая, 2017г.
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