Якутия в 2017 году увеличила добычу золота почти на 3%

Недропользователи Якутии в 2017 году добыли 24,766 тонны золота, что на 2,8% выше уровня 2016 года, пишет «Вестник золотопромышленника».

Добыча из рудных месторождений составила 14,566 тонны — рост на 10,3%. Добыча россыпного золота сократилась на 6,3% — до 10,2 тонны.

Союз золотопромышленников Якутии прогнозирует в 2018 году увеличение объёмов добычи золота до 27-27,5 тонн.

В 2016 году в республике добыча золота снизилась на 6,7% — до 23,654 тонны. Добыча рудного золота показала рост на 5,2%и составила 13,162 тонны, россыпного сократилась на 18,2 — до 10,491 тонны.