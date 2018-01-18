Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций

Объем инвестиций в основной капитал Якутии за 2017 год по предварительным данным составил 360,3 миллиардов рублей, что является историческим максимумом по этому показателю. Темп роста по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах – 127,8%.

По информации Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), основной объем инвестиций обеспечивается проектами нефтегазодобывающей отрасли на которые приходится более 70% от общей суммы инвестиций. Эффект от реализации крупных инвестпроектов на территории республики приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части муниципальных и республиканского бюджетов.

Вместе с тем, существенный объем средств привлечен и в социальную сферу. Так, благодаря соглашениям о государственно-частном партнерстве в 2017 году в республике построены 7 детских садов на 1 188 мест, строится – еще 15.

Якутия на протяжении последних лет занимает одно из лидирующих мест среди регионов ДФО по привлечению инвестиций. В конце декабря 2017 года Президент РФ Владимир Путин впервые назвал республику в числе 10 передовых субъектов страны по данному показателю.

На одном из последних планерных заседаний с членами правительства республики, руководителями структурных подразделений Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) и подведомственных предприятий Егор Борисов подчеркнул, как важно сохранить положительную динамику. «Конкуренция в этом направлении высокая. Работу необходимо конкретизировать, пересмотреть целевые задачи в сфере улучшения инвестиционного климата и внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса», – отметил Глава.

Напомним, за 2013-2017 годы в Республику Саха (Якутия) привлечено около 1,2 триллионов рублей в основной капитал.