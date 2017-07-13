Якутия уже на 50 млн рублей превысила расходы на тушение лесных пожаров

Власти Якутии планируют договориться с Рослесхозом об авансировании организации тушения лесных пожаров в регионе, на территории которого введен режим ЧС.
«Из федерального и республиканского бюджетов было выделено 124 млн рублей на тушение и мониторинг лесных пожаров. На сегодня расходы, без учета доставки людей из резерва Авиалесоохраны, составили 176 млн рублей. Сейчас мы работаем с Рослесхозом по авансированию работ», — сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в четверг руководитель департамента по лесным отношениям Якутии Вячеслав Попов.
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