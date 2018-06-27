Якутия — удивительный край для любителей рыбалки

Сегодня весь мир отмечает День рыболовства. Настоящий рыболов ищет места, где можно не только насладиться окружающей природой, но и провести время увлекательно и с пользой. Как проходит любимое занятие якутян в фоторепортаже ulus.media.
Булунский улус
Амгинский улус
Нюрбинский улус
Хангаласский улус
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