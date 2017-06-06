Якутия стала призером международного экологического проекта

5 июня 2017 г. в Москве в здании Администрации Президента России состоялось торжественное собрание,посвященное Дню эколога РФ и Всемирному дню окружающей среды.

В рамках мероприятия специалисты-экологи и активисты-общественники получили награды от органов законодательной и исполнительной властей за вклад в улучшение окружающей среды. Одним из самых торжественных моментов мероприятия стала церемония награждения победителей Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».

Республиканская экологическая акция «Природа и мы» Министерства охраны природы РС(Я)признана призером в номинации «Экологическое воспитание и просвещение». Премию из рук организаторов получил министр охраны природы республики Сахамин АФАНАСЬЕВ. Он отметил, что экологическое просвещение населения является одним из основных направлений деятельности Министерства охраны природы РС(Я).

«Работа в данном направлении приобрела особый статус с началом Республиканской экологической акции «Природа и мы», впервые стартовавшей на территории Якутии в 2006 году. Акция стала главным инструментом экопросветительской деятельности ведомства, под эгидой которой в течение года в районах и городах республики реализуется множество природоохранных проектов конкурсов, акций», — сказал министр.

Награды победителям и призерам вручали советник Президента РФ – специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Александр БЕДРИЦКИЙ, академик Николай КАСИМОВ и другие известные личности.

Отметим, что торжественное собрание, посвященное Дню эколога, проходит в России 10-й раз. Данное мероприятие ежегодно проводится неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского при поддержке Администрации Президента РФ, Совета государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Русского географического общества совместно с рядом общественных экологических организаций.